Nochebuena: no se prestará recolección de residuos nocturno y sólo habrá guardias en algunos servicios

El servicio de recolección de residuos en la ciudad funcionará con algunos cambios por las fiestas. Según señalaron desde el Municipio capitalino, hoy los camiones que juntan la basura recorrerán los barrios sólo en horario diurno, por lo que durante la noche no prestarán servicio.

Desde la subsecretaría de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público, se informó que hoy solamente se brindará el servicio de recolección de residuos en horario diurno, en el que habrá servicio de barrido y limpieza. Por otra parte, mañana no habrá recolección diurna, pero sí nocturna; mientras que durante esa jornada no se brindará el servicio de barrido y limpieza por las calles de la ciudad.

Desde el área se solicita la colaboración de los vecinos para sacar las bolsas de residuos a las veredas o contenedores en los horarios correspondientes. El servicio se reanudará el miércoles 26 de diciembre.

Mientras que algunas dependencias municipales mantendrán las guardias de rigor. La Dirección de Defunciones atenderá de 8 a 13. El Centro Emisor de Licencias municipal y la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) permanecerán cerrados hasta el miércoles 2 de enero.

La Caja Municipal de Préstamos, hoy dispondrá de una guardia de 8 a 17 y el Tribunal de Faltas municipal, hoy tendrá atención reducida, de 8 a 13, sólo para trámites y pago de secuestros preventivos, en tanto mañana no habrá atención.