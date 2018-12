Volvió Sand y Lanús fue una fiesta

Lanús se vistió de fiesta para recibir ayer al delantero correntino José “Pepe” Sand, quien firmó su contrato para la que será su tercera etapa en el club y agradeció “a Dios, a la dirigencia, al técnico y a la gente por esta nueva oportunidad”.

Unos 3.000 hinchas “granates” se dieron cita en el estadio de Lanús para recibir al goleador. “Olé, olé, olé, olé, Pepe, Pepe”, fue el grito de bienvenida que surgió desde la cabecera que da a la calle Ramón Cabrero, cuando Sand pisó otra vez el césped para su presentación oficial.

“Estoy muy contento de volver a Lanús. Cuando me fui hace un año pensé que era para siempre, y acá estoy”, dijo el delantero, que firmó un vínculo con la institución hasta el 30 de junio de 2020.

“Gracias a Dios, a la dirigencia, al técnico y la gente por esta oportunidad -agregó-. Y quiero darle las gracias al presidente Nicolás Russo por su valentía. Me llamó, aclaramos situaciones y pudimos cerrar este acuerdo”.

El goleador destacó también la presencia de Luis Zubeldía como técnico del primer equipo: “En 2007, con Luis y con Ramón (Cabrero), empezó mi racha goleadora y es muy importante que esté en el puesto”, apuntó.

Sand agradeció el recibimiento de los hinchas y lo consideró “una responsabilidad mayor en este momento, en que todos deben poner el hombro para sacar al equipo de una situación no muy cómoda en la Superliga”.

“Como hombre del club decidí que era el momento de volver para dar una mano y ponerme al servicio del equipo”, concluyó.

Sand, de 38 años, iniciará su tercer ciclo oficial en Lanús hoy, con el inicio de la pretemporada; y su debut en el campo de juego será de visitante ante Godoy Cruz, cuando se reinicie la Superliga Argentina de Fútbol con la 16ª fecha a desarrollarse durante el último fin de semana de enero.

Con anterioridad, jugó con la camiseta “granate” entre 2007 y 2009, siendo goleador del torneo Apertura 2007, cuando se coronó campeón con Lanús. El segundo ciclo lo cumplió entre 2016 y 2017, convirtiéndose otra vez en el goleador del equipo, participando en la obtención de tres títulos.

Mientras tanto, Lanús busca más refuerzos y ahora pretende al zaguero paraguayo Robert Rojas, de Guaraní, y al volante Lucas Menossi, de Tigre, por los cuales ya inició gestiones.

Rojas, de 22 años, este año fue campeón con Guaraní de la Copa Paraguay y es buscado también por Atlas de México, mientras que Menossi (26), que interesa como mediocampista mixto, ya estuvo en la consideración de Lanús en el pasado mercado de pases.

En tanto, con la llegada a Cerro Porteño de Paraguay, del defensor venezolano Fernando Amorebieta -libre de Independiente-, el club “granate” insistirá por el zaguero Marcos Cáceres, de 32 años, solicitado en especial por el técnico Luis Zubeldía para aportar experiencia en la defensa.