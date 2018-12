Vías Navegables: personal evalúa recurso de amparo y alternativas para resistir

Después de un año de lucha, los trabajadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables recibieron durante la última semana los temidos telegramas de despido. En total, 20 agentes se quedaron sin su fuente laboral y están analizando qué hacer. La mayoría optaría por recurrir a la justicia, mientras tanto se preparan para resistir con un gran esfuerzo colectivo.

De esta manera, se confirma la decisión del Estado nacional de desmantelar esta repartición que tenía la tarea de realizar el dragado y balizamiento de los ríos de la región, y que quede únicamente como ente de control.

Esta decisión afecta directamente a más de 20 jefes de familia que están llegando a fin de año con la amarga noticia de que se quedan sin trabajo.

Al menos seis ya se asesoraron legalmente para llevar adelante un recurso de amparo cuando finalice la feria, en el mes de febrero. Otro grupo, también de seis, estaba esperando una propuesta del Gobierno provincial para un eventual traslado, sin embargo, al no haber novedades, también se sumarían a quienes van por la vía judicial.

Un último grupo tuvo contacto con la Municipalidad de Corrientes para pasar a esa órbita, aunque como monotributistas. Diálogo y gestiones que por el momento tampoco se tradujeron en algo concreto.

“Vemos que la propuesta de la Municipalidad es también endeble porque todavía no hay nada, y la Provincia directamente no convocó a los compañeros que podían ser absorbidos”, aseguró a este medio el delegado Osvaldo Sabao.

En definitiva, la situación es incierta para todos los que recibieron los telegramas de despedido, que saben que si van a tribunales deberán resistir 6 meses para conseguir un fallo que les pueda devolver su puesto de trabajo en Vías Navegables.

Frente a esta realidad, también analizan lo que harán para resistir desde enero. Por eso, podrían instalar una carpa frente a las oficinas ubicadas por avenida Juan Torres de Vera.

Entre los despedidos hay carpinteros, mecánicos, herreros y electricistas, por lo que planean crear una bolsa de trabajo y que la comunidad correntina pueda colaborar recurriendo a sus servicios. A su vez, los recursos que se consigan con esos trabajos serán destinados a la compra de bolsones de mercadería para las familias en situación más complicada.

Tampoco descartan continuar con las gestiones ante la Provincia para que se cree la Dirección Provincial de Vías Navegables.