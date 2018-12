En pleno año electoral, Diputados buscará avanzar con un conjunto de temas pendientes

La Cámara de Diputados postergó hasta 2019 la sanción de diferentes proyectos, tras la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición, entre los que se encuentran, entre otros, la instauración de los juicios por jurado, de educación sexual, la reforma a la ley de alquileres, el aborto y la extinción de dominio para recuperar los bienes productos de la corrupción.



Si bien 2019 es un año electoral, y la producción parlamentaria se ve reducida por la campaña proselitista, el oficialismo aspira a avanzar en acuerdos con la oposición para poder debatir cuestiones pendientes que no sean conflictivas, y para evitar la tradicional merma legislativa en un año de comicios generales.



En ese contexto, fuentes parlamentarias no descartan que se puedan debatir en el primer semestre del año la ley de alquileres y el proyecto para que los jueces e integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, aunque solo serían aprobados si logran un buen nivel de consenso con la oposición.



Tampoco pudieron ser debatidas en el recinto de la Cámara baja la ley de semillas y las denominadas 'ley corta' de medios y de proveedores de internet, que no fueron incluidas en el temario de extraordinarias y que quedarán para 2019.