Amparo del PJ contra los aumentos de tarifas

Los intendentes peronistas de municipios bonaerenses anunciaron ayer que presentarán de manera conjunta un recurso de amparo ante la Justicia para que suspenda los incrementos tarifarios anunciados por el Gobierno nacional.

Un comunicado del PJ bonaerense detalló que “el amparo planteará que los aumentos en las tarifas de luz, agua, gas y transporte son confiscatorios e irracionales. No cumplen con las normas legales vigentes”.

El PJ provincial señaló que “este Gobierno sigue aplicando las mismas recetas y no tiene el más mínimo registro de lo que viene sucediendo en las casas, comercios, clubes y pymes de nuestras ciudades”.

“Sólo concibe cumplir a rajatabla con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y así pagar los intereses de la deuda externa generada por ellos mismos en estos tres años de un pésimo gobierno”, agregó el comunicado.

Los jefes comunales peronistas utilizaron, además, las redes sociales para cuestionar la política tarifaria del Gobierno.

El jefe del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, puntualizó que debería haber audiencias públicas y pidió un “procedimiento legal y administrativo” antes de que se concreten estos aumentos.

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, criticó el incremento de tarifas al manifestar que el presidente “Mauricio Macri sigue con su política de tarifazo y recesión en perjuicio de las pymes y los trabajadores que cada vez se ven más acorralados y con imposibilidad de crecer”.

En tanto, el jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, afirmó: “Los intendentes peronistas de la Provincia rechazamos el nuevo y brutal tarifazo en los servicios públicos que quiere imponer el Gobierno”.

Además, Insaurralde cuestionó. “Siguen ahogando a las familias con tarifazos impagables. El Gobierno no puede ser el verdugo de la gente y el ángel de la guarda de las empresas. La luz, el agua, el gas y el transporte deben tener un precio justo garantizado por el Estado porque son servicios esenciales”, afirmó.