Krujoski busca ampliar horizontes y está cerca de correr en el TC Pista

Después de un 2018 en el que no logró el protagonismo deseado en el Top Race V6, el piloto correntino, Humberto Krujoski, prepara todo para volver a los primeros planos en 2019. Pero su objetivo no está solamente en conseguir una mejor performance en el Top Race, si no que redobla la apuesta y trabaja para poder competir en el TC Pista.

Es un proyecto ambicioso, pero el correntino no está solo, ya que hay varios interesados en que pueda concretar su desembarco en la categoría telonera del tradicional Turismo Carretera (TC), y el primer paso ya se dio. La Asociación Corredores de Turismo Carretera (Actc) le otorgó a Krujoski la licencia para poder competir el año que viene.

La posibilidad que se abre para que Corrientes pueda tener en breve un representante en la competición más antigua del mundo y la más popular del país es muy cierta, debido a que Krujoski ya compitió en TC Pista, y tener antecedentes en la categoría es sumamente importante. Cualquier piloto tarda al menos 8 años en llegar al TC, puesto que debe tener algunas temporadas en categorías escuela para luego poder pasar a TC Pista Mouras, TC Mouras, TC Pista y TC. En cambio al piloto correntino le demandaría sólo dos años poder llegar al Turismo Carretera.

El entusiasmo rodea a Humberto Krujoski y su entorno porque hay varios interesados en colaborar para poder tener un representante correntino en ésta categoría, sumado a la firme intención de que la provincia pueda contar con autódromo, justamente para poder albergar los campeonatos más importantes del automovilismo nacional.

“Es una muy buena noticia poder contar con la licencia de la Actc para poder competir en el TC Pista la próxima temporada. Y que esto llegue junto con varios interesados en verme en esa categoría es muy importante, principalmente porque se persigue el objetivo de que Corrientes pueda tener un autódromo, lo que es un viejo anhelo”, comentó Krujoski.

Abonando esta idea, el correntino agregó: “Con todo lo que genera el TC, cuyo campeonato tiene 15 fechas, se podría generar una nueva alternativa turística para nuestra provincia. Sé muy bien que el turismo es uno de los ejes centrales del Gobierno en los últimos años, y tener la visita de 28.000 personas promedio, sólo contando espectadores, es muy bueno. De hecho, algunos escenarios ya consolidados recibieron la temporada pasada alrededor de 50.000 visitantes”, indicó.

Ante esta posibilidad, ya empezaron los contactos correspondientes y hay tres equipos interesados en poder contar con Humberto Krujoski en su estructura, por lo que el correntino se encuentra analizando detenidamente cuál es la mejor opción.

“Es muy gratificante saber que hay varios equipos interesados en poder contar conmigo. Ahora son tres las estructuras con propuestas más sólidas y estamos evaluando la mejor opción”, expresó.

Krujoski también se refirió a las reuniones que mantiene actualmente con el objetivo de contar con el apoyo necesario para poder embarcarse en este tipo de competencia.

“Estamos trabajando con los sponsors ya que seduce mucho la posibilidad de patrocinar a un piloto compitiendo en la categoría más antigua e importante de Argentina. Es una posibilidad única para que empresarios y comerciantes puedan presentar sus productos ante tanto público que sigue a la categoría en cada uno de los escenarios, y también para la multitud que lo observa por televisión”, explicó el correntino.

Más allá del receso por las fiestas, el trabajo de Humberto Krujoski y su entorno está a pleno, ya que el TC Pista no es la única competencia en la que está enfocado el correntino, debido a que también hará frente al campeonato 2019 de Top Race V6.

En tal sentido, el equipo santiagueño SDE buscaría contar nuevamente en sus filas con Humberto, aunque Krujoski no lo confirmó. La floja performance en 2018 obliga al piloto correntino a analizar todas las posibilidades, no descartándose un cambio de aire.