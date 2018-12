Más bajas que altas, mientras los equipos se preparan para la vuelta

Las vacaciones están llegando a su fin y en pocos días más los equipos que participan de los distintos torneos del fútbol argentino estarán regresando a los entrenamientos con vistas a la segunda parte del año.

En lo que respecta al Torneo Federal A, más concretamente en la zona de la que será parte Boca Unidos, se observan hasta el momento más bajas que altas en los planteles de los equipos que jugarán uno de los dos octogonales de la segunda fase del certamen.

El equipo correntino, que busca el ascenso a la Primera B Nacional, anunció como primer refuerzo al chaqueño Antonio Medina, proveniente de Aldosivi de Mar del Plata, quien de esta manera regresa al Aurirrojo de donde partió a Rosario Central en 2010.

De haber otro refuerzo, sería un lateral volante zurdo, jugador que el técnico Carlos Mayor desea, porque considera que no cuenta con variantes por el sector izquierdo.

El primer rival de Boca Unidos en el octogonal será San Jorge, de San Andrés, Tucumán. El equipo dirigido por Víctor Nazareno Godoy se ganó el pasaje a la segunda fase con una gran segunda rueda en la fase clasificatoria, ganándole el cuarto lugar en la zona 4 a Crucero del Norte de Misiones.

Una de las figuras para la gran levantada del Expreso fue el mediocampista ofensivo Javier Bayk, quien no seguirá en el equipo, ya que continuará su carrera en Chile.

Bayk, quien convirtió 5 goles, pasará a Deportes La Serena, de la segunda división del país trasandino.

Pero la salida de Bayk no es la única. Del club ya se fueron en el receso César Montiglio, Alejandro Pérez y Claudio Vega, que jugarán el Regional Federal Amateur para Güemes de Santiago del Estero. En tanto que hay interés de Flandria, de la Primera B, por Ricardo Tapia, el otro goleador del equipo en la segunda rueda de la clasificación, también con 5 goles.

Por el lado de los equipos chaqueños, hasta el momento sólo hubo alejamientos. En For Ever no seguirán en el plantel Mauro Scatularo, Osvaldo Young ni Enzo Hernán Vargas, mientras que en Sarmiento será baja el mediocampista Rodrigo Castro, quien jugará en 2019 en el Deportivo Iquique de la primera división del fútbol chileno.

Estudiantes de Río Cuarto, que ocupó el primer lugar de la zona 3 de la primera fase, anunció en los últimos días que el primer refuerzo será el delantero Osvaldo Miranda, proveniente de Crucero del Norte. En tanto, busca a un zaguero central, existiendo interés por Juan Tejera de Racing de Córdoba, que jugará la fase Reválida.

En Desamparados de San Juan aguardan la llegada del técnico Víctor Andrada, quien confirmó su continuidad en la institución, para definir si van a contratar refuerzos.

Tampoco hay novedades de los mendocinos de Huracán Las Heras y Deportivo Maipú, donde el objetivo pareciera ser retener a sus respectivos planteles. Ambos se enfrentarán el 20 y 27 de enero por la instancia preliminar de la Copa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas.

Indudablemente, la crisis económica afecta a todos los sectores y los clubes del torneo Federal A no son la excepción.