Para el 2019 se espera la continuidad de las soluciones habitacionales y planes de viviendas

La falta de terrenos y techo propio es una de las problemáticas más graves en la provincia desde hace varias décadas, y como paliativos desde el Estado buscarán durante el próximo año avanzar con diversas medidas que apunten a los sectores más vulnerables. Mientras que el Estado Provincial donó unos 362 lotes a organizaciones locales para la construcción de viviendas sociales, en los predios ubicados en el barrio Doctor Montaña, desde un colectivo local continuarán insistiendo en la implementación de un banco de tierras municipales que sean destinadas a las familias en situación de vulnerabilidad, que no pueden acceder a unidades habitacionales mediante los planes formales estatales, y también para que puedan construir sus casas de manera cooperativa y comunitaria.

En las últimas semanas del año, el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), entregó unos 362 lotes del barrio Doctor Montaña a organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), La Poderosa, Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras, para la construcción de viviendas sociales. Se trató del primer paso de un programa de soluciones habitacionales que se aguarda que el próximo año continúe con los trámites administrativos de trazado de los terrenos, las obras de aprovisionamiento de servicios e infraestructura y posteriormente el inicio de los trabajos de las unidades habitacionales para las familias de las organizaciones que no pueden acceder a los planes formales estatales.

Por otra parte, el Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad viene reclamando a la Municipalidad capitalina el cumplimiento de la Ordenanza N° 5.998 de 2013 que establece la creación del banco de tierras municipales, para que sean destinadas a las familias que fueron desalojadas de distintos terrenos y asentamientos de la ciudad previamente a la aprobación de la Ley Nacional N° 27.453, y que se encuentran en situación de calle o no pueden acceder a los planes habitacionales estatales. Desde la organización señalaron que continuarán solicitando el cumplimiento de las normativas, que apuntan a soluciones para los ciudadanos que no cuentan con terrenos o techo propio.