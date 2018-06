Franco Armani: “Me siento un arquero capacitado”

Franco Armani, que debutaría en el arco argentino en el duelo clave frente a Nigeria, y que participó ayer de la conferencia junto a Jorge Sampaoli, afirmó: “El equipo está muy bien. Tenemos esta oportunidad y estamos todos mentalizados en que podemos conseguir la clasificación”.

“Todavía no está definido el equipo, pero si llega esa oportunidad, hay que estar preparado. Saber cada uno de nosotros que nos jugamos cosas muy importantes. Yo me siento un arquero capacitado. Hoy, en el fútbol actual el arquero tiene que saber jugar con los pies”, añadió el futbolista de River, sobre la posibilidad de debutar en el cotejo de hoy.

“Hay que apoyarlo a Willy (Caballero). Uno como arquero tiene que levantar la cabeza y seguir adelante. Es una situación que nos puede pasar a cualquiera”, respondió sobre el error del arquero en el juego ante Croacia.

Por último el ex arquero de Atlético Nacional de Colombia, expresó: “Si mañana me toca la oportunidad, tengo que estar preparado”.