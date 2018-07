Nora Maciel: "El aborto legal dota de igualdad y respeta el proyecto de vida de las mujeres"

En el marco del debate en el Senado de la Nación sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) , Nora Maciel quien se desempeña como defensora oficial de Pobres y Ausentes expuso en representación de Corrientes. En diálogo con ellitoral.com.ar, explicó que en la jornada hubieron 16 expositores y todos pertenecían al ámbito médico.

“En todos se podía notar la radicalidad de las posturas de la medicina. Todos en contra, negando cuestiones que ya existen. Ninguna de las posturas hablaba de la protección a la vida gestante, la mujer, la niña que es madre. Solo hablaban de matar y asesinar”, afirmó Maciel quien fue invitada por la senadora Ana Almirón a través del pedido del Colectivo de Mujeres Organizadas.

La Defensora aseguró que el Proyecto está enfocado desde la protección de la vida, la persona y la dignidad. No fomenta o favorece el aborto como una práctica valiosa. Desde su trabajo habitual, apuntó su intervención desde la vigencia de los derechos individuales, la reafirmación de acceder a un aborto seguro en condiciones de legalidad.

“Asegurar esta práctica es respetar la autonomía de la mujer y el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Es una decisión en la que no participa el Estado, el hombre, la familia o la iglesia”, manifestó dejando en claro que lo que molesta al “modelo cultural y legal es la decisión de la mujer en forma libre”.

Según dijo Maciel, Pedro Braillard Poccard estuvo presente en toda la exposición pero cuando le tocó exponer a ella el senador se retiró del recinto. Camau en cambio no estuvo presente.

“Lo que hay que prevenir es que si una mujer no quiere ser madre, no acuda a una práctica clandestina. La salud es un derecho que está en los tratados internacionales” expresó Maciel quien además criticó a los médicos que se manifiestan “pro-vida” y no hicieron nada para prevenir muertes por abortos clandestinos e incluso estuvieron en contra de la Educación Sexual Integral y ahora reconocen la necesidad de aplicarlo.

“Hubieron médicos que expresaron abiertamente que una mujer que decide abortar debe ser penalizada”, comentó.

Al ser consultada sobre lo que significó para ella personalmente exponer sobre este tema, afirmó que se sintió orgullosa de hablar desde la experiencia de una provincia que “se decretó pro-vida sin consultar a todas las mujeres y no puso en práctica el fallo F.A.L para abortos no punibles.

“Como correntina y formada en derecho en la UNNE, sentí orgullo de poder llevar la voz de mujeres y hombres que están convencidos de que la legalización del aborto dota de igualdad entre las mujeres que pueden pagar abortos y ya lo hacen y las que no. Pude expresar la necesidad de empoderar a la mujer y alejarla del sistema penal cuando lo único que quiere es decidir sobre su vida y proyecto de vida.