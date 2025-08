Emanuel Aguilar consiguió su mejor actuación en el Moto América

El piloto correntino Emanuel Aguilar tuvo una gran actuación en la fecha de la Virginia International Raceway, una nueva fecha del Moto América. Logró la pole provisoria el viernes, P2 en la Q2 detrás de experimentado JD Beach (ganador de las dos carreras) y quedó entre los ocho mejores en la carera del domingo, la segunda del fin de semana.

Las dos clasificaciones fueron con agua y allí, el correntino logró marcar una buena diferencia a bordo de una Kawasaki antigua, dado que su la nueva “correntina” no llegó con los elementos necesarios para una competencia profesional.

El balance para el correntino señala que fue su mejora actuación desde su participación en el Campeonato Nacional de Motociclismo más importante de Estados Unidos.

El viernes se quedó con el mejor registro en la Q1 en condiciones de lluvia. El argentino luego repitió el buen setting con un 2° puesto en la Q2 para tener la chance de largar en primera fila las dos carreras de la Categoría Stock, señala el informe que realizó el periodista especializado Jorge Pablo Piccolo.

El sábado debió largar último (puesto 35) por un error de comunicación en el ingreso a pista y el argentino llegó tarde para poder sacar provecho del puesto de privilegio. Tras 14 giros logró avanzar 22 posiciones y terminó 12°.

El domingo pudo largar en P2 y tras mantenerse en los primeros lugares finalmente quedó en 8° lugar, que fue su mejor posición de una final de Moto América (había sido 10° como puesto más avanzado).

“Esto es trabajo, dedicación y pasión para conseguir resultados. Me dedico y trabajo 24/7 para esto, tengo una pasión desmedida por el deporte que amo pero lamentablemente es uno de los más costosos y lo monetario juega un papel importante”, dijo en reflexión Ema luego de la carrera evidentemente emocionado por su esfuerzo.

“Cuento con una estructura y un presupuesto reducido para el resultado que conseguí, carrera o campeonato en los que me presenté siempre hice podio y gané carreras. En este nivel se me hace muy difícil por lo fuerte que son los equipos de adelante en cuanto a técnicos y pilotos. Siempre que me vine a presentar en este campeonato le pedía al barba (Dios) que me regale un día de lluvia que es donde se refleja mucho la conducción del piloto, este finde me regaló esa 2 clasificaciones donde me pude lucir junto a mi Correntina”, dijo Aguilar tras una fecha que no olvidará más hasta que, seguramente, lleguen mejores, cierra el informe de Piccolo.