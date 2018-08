Actividades por los 10 años del primer juicio por crímenes de lesa humanidad

Se integrará una serie de números artísticos con la participación del músico Lucas Segovia y los grupos Mainumby, Erica Amancay y Bardo.

En la oportunidad se hará público un documento de homenaje al abogado Mario Bosch, que actuara en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante.

El lunes 6 de agosto, día del aniversario, se realizará a las 18 una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, que será presentada por el decano Mario Villegas en el salón Azul de la sede académica de calle Salta 451.

Ofrecerán testimonios sobre el juicio desarrollado en el Tribunal Oral Federal de Corrientes el fiscal Federal Flavio Ferrini, el ex subsecretario de DDHH de la provincia, Pablo Vassel y el abogado Diego Vigay, quien fuera querellante por la Comisión Provincial de DDHH.

Y participarán las sobrevivientes de ese centro clandestino Judith Casco y Gladys Hanke, testigos en el debate que culminó con sentencias a cuatro ex integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaron en los grupos de tareas de la represión durante la dictadura.

Las actividades son organizadas por la Asociación Civil Espacio de Memoria ex Ri9, en el marco de las gestiones desarrolladas para establecer en el sitio un centro cívico para la construcción permanente de la memoria en Corrientes.