Histórica conquista de Los Pumas frente a los Wallabies de visitante

Los Pumas hicieron historia y derrotaron por segunda vez a Australia como visitante, pero el dato de relevancia es que no lo conseguía hacía 35 años. Se impusieron este sábado en Gold Coast a los Wallabies por 23-19 en la cuarta fecha del Rugby Championship.

Esta fue la primera victoria de Argentina en Australia desde 1983, y puso fin a 13 derrotas consecutivas en el país Oceánico. Argentina infligió a los Wallabies su quinta derrota en los últimos seis partidos.

Nicolás Sánchez (15) y Bautista Delguy (36) anotaron los tries de Los Pumas, y por Australia hicieron lo propio Genia (11), Folau (19) y Haylett-Petty (55). Sánchez firmó además dos conversiones y un penal. Emiliano Boffelli se apuntó el otro penal argentino.

En un estadio en perfectas condiciones, ambos equipos ofrecieron un juego vistoso y de ataque.

Australia, que llegó al descanso 17-14 por debajo, pudo haberse llevado la victoria en los estertores del mismo si Israel Folau hubiese habilitado a un Bernard Foley libre de marca a tres metros de la línea.

Nunca antes desde la llegada de Los Pumas al Rugby Championship en 2012 habían sumado más de una victoria en la misma edición del torneo.

A un año de la cita mundialista en Japón, la Argentina de Mario Ledesma puede mostrarse optimista merced a sus dos triunfos de prestigio ante Sudáfrica y Australia.

El Rugby Championship enfrenta a los cuatro seleccionados más importantes del hemisferio sur: los All Blacks de Nueva Zelanda, los Springboks de Sudáfrica, los Wallabies de Australia y Los Pumas de Argentina.

El próximo partido de Los Pumas será frente a los All Blacks, el 29 de septiembre en cancha de Vélez.