Pese a que rige un alerta metereológico, comienza mañana la Fiesta Grande

Con un alerta metereológico que anuncia mal tiempo para la ciudad, comienza mañana la Fiesta Nacional del Chamamé, una de las celebraciones populares más importantes de Corrientes, y desde el Instituto de Cultura anticiparon un plan que será puesto en marcha en caso de ser necesario. Confirmaron también que las veladas en el anfiteatro Cocomarola serán suspendidas (no reprogramadas) si llueve después de las 18. Asimismo, dieron a conocer las actividades que se realizarán en Santa Ana, Riachuelo, El Sombrero, San Luis del Palmar, San Cosme y en distintos puntos de la capital provincial.

El Estado provincial, a través del Instituto de Cultura junto con los municipios de la ciudad de Corrientes, Santa Ana, Riachuelo, El Sombrero, San Luis del Palmar y San Cosme, llevaron a cabo ayer un encuentro con los medios de comunicación para brindar información sobre los espacios y actividades que se desarrollarán en el marco de la 29ª Fiesta Nacional del Chamamé, que tendrán lugar en cada una de las localidades recién nombradas.

El titular del área que tiene a su cargo la organización del evento, Gabriel Romero, adelantó que los pronósticos metereológicos para los 10 días no son alentadores y explicó “sabemos los problemas que ocasionó el temporal del martes en Capital y en cada uno de los municipios, generando una gran cantidad de inundados”. Pero seguidamente expuso: “Avanzar con la Fiesta Nacional del Chamamé no quiere decir que no estemos a la altura de las circunstancias, sino que forma parte de un proyecto que nos ocupa a todos, a varias localidades y entendemos que más allá de las cuestiones que tienen que ver con la cultura y la identidad, también genera un recurso económico muy importante.

Suspensión de noches

Con respecto a las previsiones metereológicas, Romero marcó: “Estuvimos mirando los pronósticos y cuáles son las alternativas que tenemos frente a 10 días de lluvia por delante, que coinciden de pleno con la Fiesta”. En tal sentido, resaltó que las obras que se concretaron demostraron que el agua fluye muy rápido, en menos de dos horas escurre automáticamente; además hay solados nuevos con lo cual se limitó la cantidad de superficie con barro, y también nuevos sanitarios.

“Con dos horas de escurrimiento podemos realizar el espectáculo, si es que llueve uno de los días”, indicó Romero e informó que “establecimos que si hasta las 18 llueve y luego para, ese día se puede realizar la Fiesta; pero si sigue, no”. En ese caso se suspenderá el día, lo que significa que no se prorrogará para otra fecha.

Aclaró, en ese contexto, que “estamos limitados por los shows de comparsas y por todo lo que significa el equipamiento, aunque si se podrá relegar sólo uno o dos días, pero ya lo vamos a ir anunciando”. Cada uno de los artistas que firmó un contrato dice que no necesariamente tiene que ser reprogramado; no obstante, de acuerdo con el criterio de todo el equipo organizador “vamos a resolver que si un determinado día se suspende, algunos de los 20 artistas previstos para esa noche serán reprogramados, no todos”.

Obras

Contó que el trabajo conjunto que se llevó a cabo entre la Provincia y los diferentes municipios representó un enorme desafío: “Esta Fiesta nos permite acercar turistas a cada una de las localidades”. Detalló que el Gobierno de Corrientes también realizará una serie de actividades en los museos; en el Teatro Vera con la Tienda del Chamamé, donde está concentrada la venta de libros y de discos; y el próximo lunes y martes a partir de las 18 en el Museo “Amado Bonpland” tendrá lugar el Mercado del Chamamé, que es el espacio de encuentro entre músicos, productores discográficos, organizadores de eventos a nivel nacional, con una gran cantidad de invitados.

Capital

El secretario de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Corrientes, Gustavo Lorenzo Brisco, destacó que Capital va a acompañar a la Fiesta Nacional del Chamamé con cinco actividades: por un lado, en Casa Molina de 8 a 12 y por la tarde de 16 a 20 desde el 11 al 20 de enero, se habilitará una muestra de trajes típicos; en el Centro Cultural Adolfo Mors habrá una muestra de cultura de instrumentos musicales y animales típicos; una peña en la Escuela de Arte el 18, 19 y 20 de enero con el apoyo del Instituto de Cultura en lo artístico y con la incorporación de una parte gastronómica. Se llevará a cabo la Peña Oficial los dos domingos de la Fiesta, como todos los domingos del año; y como novedad se van a transmitir las 10 noches de Chamamé en los barrios San Gerónimo, exactamente en la plaza de la Tradición, en la plaza Joaquín de Madariaga del Laguna Brava y en la plaza del Mercosur frente a la rotonda de la Virgen.

El Sombrero

El intendente de El Sombrero, Raúl González, contó que “en nuestro caso es la tercera edición que realizamos una bailanta y siempre buscamos renovar desafíos y ponernos objetivos que nos motiven para ir innovando en este camino”. La Fiesta Nacional del Chamamé se vivirá en dicha localidad el 19 y 20 de enero de 17 a 21 horas, en donde “no sólo se busca que puedan disfrutar de nuestra propuesta, sino también poder compartirla a los demás porque entendemos que esa es la forma que estamos buscando de trabajar”, apuntó el Jefe comunal.

Tendrá lugar en el predio de La Tradición con entrada libre y gratuita, con una grilla de grandes artistas, donde se incorporará la Escuela de Música, Canto y Danza Folclórica de la Municipalidad. También se contará con el stand gastronómico de la Fiesta del Mbaipy y desfiles tradicionales gauchescos que van a amenizar ambas jornadas.

Riachuelo

El intendente de Riachuelo, Martin Jetter, señaló que será la 12ª edición de La Bailanta Chamamecera, lo cual dio origen a que otros municipios luego se vayan sumando con quienes “hoy trabajamos en conjunto con cuatro localidades cercanas y San Roque, que se suma a esta gran Fiesta del Chamamé”. Aclaró que se hizo una reprogramación teniendo en cuenta las condiciones metereológicas y el pronóstico, extendido por lo cual la Bailanta se desarrollará el 18, 19 y 20 de enero a partir de las 12 del mediodía, horario en que arrancarán las actuaciones musicales pasando por el nuevo escenario más de 10 conjuntos cada día, y finalizará alrededor de las 21, con entrada libre y gratuita.

El sábado 19 también se realizará la Cabalgata de la Fe en su 10ª edición, partiendo desde Paso Rueda hasta el Camping Municipal Puente Pexoa, con la Virgen peregrina del señor Heyero y todas las agrupaciones gauchescas de la zona. A las 17 de esa misma jornada, se concretará la bendición e inauguración oficial, con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, del nuevo escenario techado que se construyó el año pasado.

Santa Ana

A su turno, el intendente de Santa Ana, Augusto Navarrete, resaltó la importancia de estos eventos “para difundir lo que tenemos en cada uno de los pueblos y ciudades”. Detalló que en su Municipio contarán con dos días de Bailanta, los domingos 13 y 20 de enero en la plaza San Martín a partir de las 18 hasta las 22, aproximadamente, con entrada libre y gratuita.

Estarán presentes los stands de los productores y artesanos locales. Manifestó que también “estamos trabajando con las parrillas que tenemos, porque queremos que los turistas que visitan la Provincia se acerquen a nuestra localidad para poder disfrutar las comidas típicas con un poco de música en vivo, los días miércoles y viernes al mediodía”.

San Cosme

El director de Turismo de San Cosme, Armando Romero, invitó también a la Bailanta Chamamecera que tendrá lugar en su localidad el 12, 13, 19 y 20 de enero, siempre en el marco de la Fiesta Nacional, en un escenario que según el funcionario municipal “revaloriza la naturaleza como la Laguna Totora, musa inspiradora de ‘el Taita del Chamamé’ y Los Hermanos Barrios, artistas nacidos en nuestro pueblo”. Esta Bailanta tiene la particularidad de tratar de amalgamar la danza, gastronomía y el entorno natural, expresó.

Además, se realizará un recorrido por las casas de Don Toti Gauna, Argentino Vargas y, en el Museo “Bartolomé Mitre” se encontrará la historia y vida de Mario del Tránsito Cocomarola y Los Hermanos Barrios.

San Luis del Palmar

La gestora cultural de San Luis del Palmar, Marta Vidoni, resaltó que el 14 de enero se desarrollarán algunas actividades que iniciarán a las 10, como una exposición de artesanos en la plaza principal.