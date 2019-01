Elecciones desdobladas y calendario electoral

Por Dr. León Horacio Gutnisky

Entramos en un año electoral por excelencia, pues tendremos que elegir nada más ni nada menos que Presidente y Vice, 21 Gobernadores y Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con sus respectivos vices. Sólo dos provincias, Corrientes y Santiago del Estero no eligen Gobernador, como consecuencia de las Intervenciones Federales que recibieron y quedaron fuera del calendario.

Elecciones nacionales y provinciales ¿Juntas o separadas?

Esa es la cuestión diría Hamlet.

En principio voy a dar mi opinión al respecto, y por un profundo sentimiento federalista, soy partidario de que las elecciones nacionales y provinciales no se celebren el mismo día, para que de esa forma los ciudadanos de cada provincia analicen sus problemas y las soluciones que ofrecen cada partido o candidato con independencia de la elección nacional.

Se dirá que todo es un todo y lo que pase en la Nación repercute en las provincias, pero es cierto también que ocurre al revés, desde el Interior se puede indicar el camino que se quiere que la Nación transite.

Ya hoy se dice, 17 provincias adelantarán las elecciones pero sólo 7 o tal vez 9 anunciaron fechas. Ciudad de Buenos Aires, Salta y Formosa se unirán a las nacionales.

Chaco no tiene problemas pues la Constitución de esa provincia dispone que no se deben hacer las dos elecciones.

En Corrientes no se anunció fecha alguna, y recurrimos entonces a la Constitución provincial, que no establece fecha de elección para legisladores por lo que tenemos que atenernos a las fechas que se establecen en el artículo 156 para la elección de Gobernador y Vice, que refiere a fechas antes de “la conclusión de los mandatos”.

Por analogía debemos atenernos a sus términos. Y entonces “la convocatoria debe hacerse entre los seis y tres meses y la elección entre los cuatro y dos meses, todos de la conclusión de los mandatos”.

Es decir si los mandatos de los legisladores terminan en diciembre, la convocatoria debería hacerse entre julio y octubre de este año y la elección entre agosto y noviembre.

Ahora bien. Esto de acuerdo a la Constitución provincial mientras que la elección de Diputados nacionales, se hará el 27 de octubre, fuera de los límites de la Constitución local.

También el cronograma de la Nación establece que en junio se deben oficializar los candidatos y las Paso (en Corrientes no hay) el 11 de agosto y las generales el 27 de Octubre y el posible ballotage el 24 de noviembre. Las fechas quedarían así:

1) Legislativas provinciales entre el 10 Agosto y el 10 de octubre. 2) Paso el 11 de agosto; 3) Las Generales de Presidente y Legisladores nacionales el 27 de octubre 4) Muy posible ballotage el 24 de Noviembre.

Se podrían unir las provinciales con las Paso -11 de Agosto- (no lo creo conveniente) pero no con las Generales porque excede la fecha de finalización de los elegidos el 10 de Diciembre de 2015.

En mi criterio lo más saludable es elegir una fecha del mes de septiembre después de las Paso y no juntar las provinciales con las Paso o si se quiere demostrar fuerza para las Paso votar en Corrientes el 4 de agosto.

La provincia de Buenos Aires es un caso especial y fundamental. Yo considero que quien gana esa Provincia, gana la Presidencia. Eso pasó con la última Elección. Como ahí no hay Paso provinciales, fueron directamente a la votación general y ganó María Eugenia Vidal de Cambiemos, es claro que contra un fácil contrario Aníbal Fernández, y para la segunda vuelta, Cambiemos ya tenía una Gobernadora electa en provincia de Buenos Aires.

Entonces hasta los intendentes del PJ electos dudaban que hacer, si acompañar en la segunda vuelta a su Gobernadora ya electa o a un candidato del PJ posible, cuando sabían que de la Gobernación dependía el éxito de sus intendencias.

Es posible que en casi todas esas provincias menores no gane ‘Cambiemos Puro’ y se crea en la ciudadanía, antes de las Paso nacionales una opinión de que viene un cambio de jefes. Entonces es necesario contrarrestar esa sensación con triunfos de Cambiemos en Mendoza, Jujuy, Corrientes, pero no alcanza. Hace falta Provincia de Buenos Aires, porque Ciudad de Buenos Aires, votará con las Generales.

El entorno de Macri, hace esfuerzos para que Mendoza, Jujuy y Buenos Aires voten Provinciales y Nacionales juntas, lo que para mi es un error. Hay que contrarrestar antes de las Nacionales los éxitos NO de Cambiemos con los votos ¿seguros? de las Provincias de Cambiemos.

Yo pienso que hace mas fuerza para Macri Presidente una Gobernadora electa en Provincia de Buenos Aires, y en Mendoza y Jujuy y Legislativas en Corrientes, recorriendo el país al lado de Macri, que una María Eugenia Vidal perdida en la lista sábana en tercer o cuarto lugar en la boleta de Provincia -y lo mismo para Mendoza Jujuy y Corrientes.-

Cuatro provincias ganadas haciendo campaña para Macri. Salvo que se tema no ganar en esas provincias, se debe desdoblar la elección y tener en el caso de Buenos Aires, una Gobernadora electa en la mayor provincia pujando por la candidatura presidencial. Si las fechas lo confunden, estimado lector, lo entiendo. Me costó mucho poder armonizar todas las fechas conocidas hasta el momento así que prepárese cuando aparezcan las que faltan.