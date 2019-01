Libres: unas 92 personas permanecen en centros de evacuados y preocupa la creciente del Uruguay

Hasta el cierre de esta edición, 92 personas continuaban albergadas en la Escuela Normal de Paso de los Libres. Así lo aseveró el director de Defensa Civil de la Municipalidad Alcides Acuña al ser consultado por El Litoral. Tras lo cual comentó que a la tarde, si bien no fue abundante, volvió a llover en la ciudad.

Pero “lo que nos está preocupando es que el río (Uruguay) sigue aumentando su caudal. Ahora ya entramos en el nivel de alerta. Estamos casi en 8 metros. Si llegamos a los 9 metros, comenzaremos a tener dificultades con familias que viven en la zona costera”, comentó. Por eso, aseveró: “Ahora necesitamos que deje de crecer el Uruguay”.

No obstante, aclaró que “desde esta noche a las 22, empezará a regir el sistema de guardia permanente en la que trabajamos en conjunto el Municipio con el Ejército. Es para estar atentos ante cualquier emergencia”. “Es muy compleja la situación en nuestra ciudad porque no sólo ya está cerrado el tránsito en la avenida San Martín, sino también en la costanera y en distintos puntos de la ciudad. A eso se suman inconvenientes en distintas calles en otros sectores”, afirmó Acuña. Tras lo cual, recordó que “están aislados pobladores de los parajes Salvador, San Roquito y Quillotí”.