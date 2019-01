“Alfaro tuvo que ver con mi llegada a Boca”

El arquero Marcos Díaz fue presentado ayer como refuerzo de Boca Juniors, junto al paraguayo Junior Alonso, y reconoció la importancia del entrenador Gustavo Alfaro, a quien tuvo en Huracán, en su llegada al club.

“Suma que el entrenador te conozca. El me pidió y tuvo que ver en mi llegada. Es importante que te pida el cuerpo técnico y también la dirigencia. Eso también fue clave”, reconoció Díaz al ser presentado como flamante refuerzo “xeneize”, durante una conferencia de prensa en Cardales.

El ex arquero de Huracán y el defensor paraguayo Junior Alonso estuvieron junto al presidente, Daniel Angelici, y el secretario técnico, Nicolás Burdisso.

Díaz, de 32 años, reconoció que tanto Alfaro como la dirigencia, que también lo buscó cuando se lesionó Esteban Andrada, lo pidieron y remarcó que llega “para pelear un puesto”.

“Vengo a pelear y a ganarme el puesto y a sumar desde donde me toque. Tengo 32 años y trataré de aportar mi experiencia”, manifestó el arquero surgido de Colón de Santa Fe pero que los últimos cinco años brilló en Huracán.

“Voy a estar siempre agradecido a Huracán porque tiene mucho que ver que hoy esté en Boca. Me hubiera gustado otra salida pero estoy tranquilo porque dejé todo, siempre cumplí y me porté bien”, expresó el santafesino que llegó con el pase en su poder ya que su vínculo con el “globo” finalizó a fines del año pasado.

“Estoy en un pico alto de mi carrera y en una buena edad para un arquero. Para jugador puedo ser viejo pero para ser arquero me falta. Terminé atajando bien el torneo con Huracán”, destacó Díaz, quien peleará la titularidad con Esteban Andrada ya que Agustín Rossi está próximo a continuar su carrera en la liga MLS de Estados Unidos.