Aguardan aplicación del boleto urbano a $19

Tras haber sido aprobado por el Concejo Deliberante en diciembre del año pasado, se aguarda la puesta en vigencia de la nueva tarifa del boleto urbano capitalino. La tarifa plana pasará a ser de $19, aunque no existen definiciones aún de cuándo se daría el incremento.

Desde el Municipio señalaron ayer que el cambio no depende de ellos, sino de la calibración del sistema Sube y de las máquinas, que son manejados por Nación Servicios. De esta manera, la modificación podría activarse en cualquier momento, sin necesidad de aviso previo.

Según lo señalado, esperan que no se extienda mucho más la espera y, como plazo máximo, entienden que debería regir el nuevo precio antes de que termine este mes, pudiendo darse en el transcurso de esta semana o la próxima.