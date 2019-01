Asesinó a una joven que era buscada y se suicidó

El cuerpo de Agustina Imvinkelried, una joven de 17 años oriunda de Esperanza, provincia de Santa Fe, fue hallado este lunes por la mañana, un día después de que la joven desapareciera tras salir a bailar junto a sus amigas a la disco Teos en la Ruta Provincial 6.

María Laura Urquiza, la fiscal a cargo del caso, confirmó en una conferencia de prensa que el cuerpo encontrado por los Bomberos Voluntarios se trataba de la joven que había sido intensamente buscada durante el domingo y que la causa ahora está caratulada como "femicidio".

En una serie de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, Agustina había sido vista en la calle y dentro de un auto junto a un hombre de 39 años que fue identificado a través de la patente del vehículo como Pablo Sebastián Trionfini. Pero en un allanamiento realizado en la madrugada del lunes en la casa del sospechoso para detenerlo, la Policía santafesina lo halló ahorcado con una soga. La fiscal confirmó que no hay nadie más implicado o detenido en la causa y que las evidencias que se tienen hasta el momento son testimonios de personas que los vieron juntos, las imágenes de las cámaras (que la muestran a Agustina hablando con el sospechoso, en su auto y caminando mirando su teléfono celular), testimonios que indican que Trionfini había ido a lo de un vecino a pedirle una pala y testigos que dicen haber visto un vehículo gris similar al del hombre en la zona donde fue hallado el cuerpo, que estaba tapado con un fragmento de silobolsa, entre ramas y malezas.

"Estaba cubierto de forma tal que no tuviera fácil acceso. Se ha contado con canes y con bomberos. Han sido fundamentales para el hallazgo", aseguró la fiscal Urquiza.

Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que el cuerpo de la joven, que tenía puesta aún la ropa con la que salió el sábado y con la que era buscada, presentaba golpes y posibles signos de estrangulamiento. Se esperan aún los resultados de la autopsia para conocer las causas de la muerte y si existió una agresión sexual.

El celular de la joven, uno de los elementos a través de los cuales se delimitó la zona de búsqueda, no fue encontrado todavía y en el lugar del hallazgo del cuerpo, según indicó la fiscal, se encontraron también un par de guantes.

Hasta ahora, según la fiscal Urquiza, no constan vínculos previos en el expediente entre Agustina y Trionfini, ni siquiera una amistad en redes sociales.