River concretó la primera incorporación del año

River Plate, último campeón de América, concretó ayer la primera incorporación del año con el defensor paraguayo Robert Rojas, quien efectuó la revisión médica antes de firmar un contrato por cuatro años.

“Lloré de alegría cuando me dijeron que iba a jugar en River”, señaló Rojas a los medios de comunicación en su salida de la clínica Rossi, en el barrio de Belgrano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

River desembolsará 1.250.000 dólares por el 50 por ciento de su pase, en una operación efectuada con Guaraní de Paraguay.

“Soy rápido, voy muy bien por arriba y para los anticipos. La verdad que de central me siento más cómodo”, se definió Rojas.

La inminente transferencia de Jonatan Maidana a Toluca, de México y la negociación frustrada por el chileno Paulo Díaz aceleraron la opción de Rojas.

“Estoy para jugar si el entrenador lo desea. Ya estoy para jugar y tengo muchas ganas de hacerlo”, dijo el “Sicario”.

“El apodo de Sicario es real. Me lo puso un compañero por mi cara de serio cuando me fueron a rapar el día que empecé mi primera pretemporada con Guaraní”, reveló Rojas, quien ya recibió la bienvenida de un compatriota suyo como Jorge Moreira.

El vigente campeón de América con la victoria ante Boca en la Superfinal, continuará activo en el mercado de pases con la intención de suplir la vacante que dejó Gonzalo “Pity” Martínez.

El nombre del volante Matías Suárez, quien milita en Belgrano de Córdoba (es el capitán), se disparó como posible segundo refuerzo porque es del agrado del entrenador.

Suárez, de 30 años, es delantero, también se desempeña como media punta y es uno de los jugadores más destacados del equipo cordobés.

Por su parte, el volante colombiano Juan Fernando Quintero, autor del gol de la victoria ante Nacional de Uruguay, el martes en Maldonado, dialogó con los medios en el arribo del plantel al Aeroparque Metropolitano.

“Hicimos una buena pretemporada. Nadie tiene el puesto ganado. La presión la tenemos todos, porque hay que ganar para que gane River”, señaló “Juanfer”.

El mediocampista que marcó el segundo gol ante Boca en la final de Copa Libertadores disputada en Madrid, también explicó su festejo tras la ejecución efectiva vía penal ante el equipo uruguayo.

“Estuvo dedicada a Mora, que es un gran amigo, Lo aprecio, sabe que lo queremos y recordaremos. Era un líder dentro y fuera de la cancha”, indicó Quintero, quien llevó a cabo una celebración similar a la que realizaba Mora en sus anotaciones, haciendo la clásica “metralleta”.