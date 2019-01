El Ejecutivo solicitó una extraordinaria pero desde el recinto explicaron por qué no habrá

El intendente de San Roque, Raúl Hadad, solicitó una sesión extraordinaria para tratar la renuncia de una concejal, la asunción de su reemplazante y los proyectos tanto del Presupuesto como de la Tarifaria del presente año. La convocatoria era para hoy, pero el viceintendente y presidente del recinto legislativo José Altamirano manifestó que no se hará.

Según lo informado a El Litoral, los motivos por los cuales no se realizará la sesión fueron expuestos en un escrito que le envió al titular del Ejecutivo municipal.

En la citada nota argumentó que en el temario de la convocatoria “se incluyen puntos que son de competencia exclusiva de este Concejo Deliberante como los referidos a la composición del cuerpo. Esto no puede ser consentido por esta Presidencia, por el riesgo de estar convalidando un indebido exceso que implica un avasallamiento de potestades propias de este órgano establecidas en la Carta Orgánica Municipal”.

“Por esta razón solicito se rectifique la convocatoria suprimiendo los puntos A y B que no están relacionados con los motivos de urgencia invocados en los considerandos de dicho instrumento con la mayor premura. Caso contrario me vería obligado a adoptar las medidas que en derecho corresponden en salvaguarda de la regularidad institucional”, afirmó Altamirano en el escrito. Haciendo referencia a que considera que “el Intendente no puede solicitar una sesión extraordinaria para tratar la renuncia de una concejal y la conformación de la comisión de poderes; y la posterior toma de juramento de quien le sucede en la banca”.