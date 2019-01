Por las inundaciones, la Came reclama moratoria y “Ahora 12” todos los días

En el marco de las inundaciones que afectan a Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos y Corrientes, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) envió una misiva al jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y al ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, solicitando “tengan a bien declarar la emergencia económica y el desastre agropecuario en las provincias damnificadas”.

Asimismo, propusieron que se disponga una ayuda financiera especial para todas las actividades económicas perjudicadas por esta situación climática. En este sentido, plantearon la posibilidad de que se otorgue una moratoria amplia para los sectores que generan riqueza como el comercial, industrial y productivo. También pidieron que se implemente el Ahora 12 todos los días en las localidades afectadas.

A su vez, requirieron que las entidades financieras públicas otorguen tasas de redescuento bonificadas para dar alivio financiero y que las privadas no perciban comisiones por los depósitos en efectivo.

“Estas peticiones radican en el garrafal daño que producen estos excesos hídricos no sólo a nivel social, sino en los sectores comercial, productivo y turístico que inevitablemente mermarán sus actividades”, aseguraron en un comunicado oficial al que accedió El Litoral.

La Came es la única entidad miembro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), encargada de la asistencia y relevamiento a las provincias afectadas por fenómenos naturales.

La situación se suma al pedido de “medidas urgentes” que realizó la Came, hace un mes en beneficio de los comercios pyme, con el fin de revertir la caída en las ventas minoristas

La Came advirtió que “si se continúa con esta tendencia habrá más cierres de comercios, ya que no tendrán margen para subsistir”.

“Para revertir esto la clave será volver a ofrecer cuotas sin interés y descuentos especiales. En este sentido, vale destacar iniciativas como La Semana de la Moda, que permitió financiar en tres cuotas sin interés productos de indumentaria, marroquinería y calzado”, puntualizó. Advirtió que “los programas oficiales, como el Ahora 12, quedaron obsoletos desde que se dispararon las tasas y los costos financieros para los consumidores”.