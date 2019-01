En Alvear presentaron los carnavales y en La Cruz se suspendieron por el tiempo

n El último viernes se realizó en el anfiteatro Isaco Abitbol, en Alvear, la presentación del carnaval que se hará del 12 de este mes al 2 de febrero. El anuncio estuvo encabezado por el intendente, Miguel Salvarredy e integrantes de la Comisión de Corsos Alvearenses, presidida por Marcelo Yardín.

Estuvieron los dirigentes e integrantes de las comparsas Pilmayken, Itá Berá y Halcones For Ever.

El Coordinador de la Comisión de Corsos, destacó la importancia de la Fiesta de Carnaval, al tiempo que agradeció al Jefe comunal por el apoyo a dicho equipo.

Por su parte, la Secretaría de Cultura, ponderó que a pesar de la difícil situación por la que atraviesa el país, Alvear realizará el carnaval “familiar”. Historió el significado de la palabra carnaval, destacó el esfuerzo que realizan las comparsas y deseo éxitos a todos. Las comparsas realizaron un breve show al ritmo de sus baterías, con la belleza de sus musas, reinas, madrinas y bastoneras, el público, que se volcó en gran número, acompañó con aplausos la presentación de cada una de ellas, según publicó Noticias de la Cruz.

En la oportunidad se informó que las noches de carnaval serán el 12, 19 y 29 de enero y el cierre el 2 de febrero.

Mientras que por las condiciones meteorológicas, se suspendió ayer el lanzamiento del corso de La Cruz y no se estableció fecha a tal fin, ya que hay pronóstico de lluvias para los próximos días.

Por otro lado, anunciaron desde el Municipio que se confirmó que el comienzo de los desfiles será el 19 de enero en el Polideportivo del Bicentenario, pasarela “Carlos Batata Pozzi”.