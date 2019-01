Puente De la Integración: empresa evalúa extensión de la concesión, aduce que el pedido de regalías es decisión de la Nación y prevé obras para este año y 2020

En 2021 vence la concesión del puente internacional De la Integración que une Santo Tomé con San Borja (Brasil), a cargo de la empresa Mercovía, por lo que ambos municipios ya realizaron una serie de reuniones para acordar solicitar a los estados nacionales más participación y, en particular, acceder a regalías para obras en estas dos ciudades. La firma privada adujo la posibilidad de gestionar la extensión de dicha explotación o presentarse a un llamado a licitación, además confirmaron obras para este año y el próximo.

Al respecto, el gerente de Mercovía, José Luis Vazzoler, afirmó “recibí instrucciones del directorio de la empresa, la que tiene intenciones de sentarse a dialogar con los gobiernos argentinos y brasileños, para ver la posibilidad de la extensión del plazo de concesión, o ver cuál es la forma legal que los estados van a definir una vez que termine el plazo de concesión de Mercovia. Independientemente de eso nosotros tenemos pendiente una reunión con la Comab (Comisión Mixta Argentino – Brasileña) donde esta comisión tiene que resolver una serie de temas pendientes que hay en el centro unificado de frontera, cuestiones que están pendientes con Mercovia”.

Adelantó que “eso será parte de toda una negociación que seguramente empezará a debatirse en el primer trimestre de este año”.

En una entrevista televisiva, reproducida por Digital Santo Tomé, el empresario consideró que “la participación de las provincias (Corrientes y Río Grande del Sur) y los municipios de Santo Tomé y San Borja en los equipos de trabajo de la Comab a nosotros nos parece bien, nos parece correcto, que los municipios se hagan oír y que digan cuáles son sus necesidades y todo dependerá luego de la decisión final de los gobiernos argentinos y brasileños, porque esta es una concesión otorgada por el Poder Ejecutivo de Brasil y de Argentina, quienes tendrán la última palabra y luego tendrán que llevar, sea cual fuere la decisión final que se tome, la aprobación de los dos congresos”.

En cuanto a posibles regalías, expresó: “Eso no lo podemos decidir, esos planteos lo decidirán los gobiernos nacionales, lo que nos han manifestado a nosotros es decir a Mercovía, es que los municipios quieren recibir algo de la concesión en bien de la comunidad, hay que ver qué es lo que le plantean los municipios y los gobiernos provinciales a los estados nacionales, porque beneficios para las comunidades se puede entender de varias formas, pueden ser obras, pueden ser regalías, pero insisto que no somos nosotros los que vamos a decidir”.

Respecto a obras, dijo que “tenemos previsto para mediados de año repavimentar toda la traza de los dos accesos, banquinas y señalización nuevas. En principio, hacer un 50 por ciento en el segundo semestre y la segunda, el primer semestre del año que viene. Adicionalmente a eso debemos terminar una parte del patio de camiones, cambiar dos calles de lozas completas, que también vamos a hacer una parte en el 2019 y la otra en el 2020”, indicó.