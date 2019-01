Se juega el clásico chaqueño

Sarmiento y For Ever protagonizarán esta noche el partido de ida por la segunda fase preliminar de la Copa Argentina 2019, en una nueva edición del clásico chaqueño.

El encuentro se jugará desde las 20.10 en el estadio Centenario y será arbitrado por César Ceballo.

En las puertas al ingreso al estadio se realizará una colecta de ropas, pañales, alimentos no perecederos, productos de limpieza y desinfección destinados a los afectados por las inundaciones.