Tormentosa primera quincena: el turismo también espera un repunte

El temporal que azotó a la provincia durante las últimas semanas no sólo trajo perjuicios estructurales y sanitarios para los habitantes. Según indicaron desde el Ministerio de Turismo, las abundantes lluvias e inundaciones conspiraron contra la llegada de los visitantes de otras localidades, jurisdicciones y países; ya que los principales atractivos de estas tierras se basan en actividades al aire libre, sobre todo en lo que respecta a las playas, los Esteros del Iberá, el Chamamé y los Carnavales.

El ministro de Turismo, Cristian Piris, comentó ayer a El Litoral que están alertas ante el pronóstico para la segunda quincena, ya que el objetivo es poder recuperar el flujo de visitantes hacia los atractivos turísticos más importantes, los cuales se vieron mermados por el mal tiempo. “Para la segunda quincena queremos ir recuperando la agenda de actividades que habíamos planificado para el verano, pero que no se pudo aprovechar por las constantes lluvias y la inundación de algunas zonas”, sostuvo el funcionario.

Piris aseguró que estos contratiempos significaron pérdidas económicas en materia turística, las cuales “no se pueden recuperar”, tales como una noche de hotel que no pudo ser reservada. “El tema ahora es recuperar ese flujo de turistas que no llegó, para las playas, lo que queda de la Fiesta del Chamamé, y lo que serán los Carnavales”, afirmó.

Con respecto al Chamamé, el ministro subrayó que se trata de “un atractivo tan importante que incluso con estas condiciones dejó números que no fueron tan malos”. Según el Observatorio Turístico de la Provincia, se estima que esta fiesta genere un impacto económico de unos 90 millones de pesos, considerando lo que gastarán los turistas, “a lo cual corresponde incrementar un 30% proveniente de ‘excursionistas’, es decir turistas que no pernoctan, sino que vienen a la ciudad desde localidades cercanas, pero igualmente cenan, pagan su entrada, compran suvenires, etcétera”.