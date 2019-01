Ramírez Barrios destacó el “coraje” para ganarlo

El sábado por la noche, Regatas Corrientes salió adelante en un partido que venía con la mano cambiada, pero que lo ajustó sobre el cierre para llevarse el triunfo como local por 80 a 78 sobre Comunicaciones. El ala pivote Fabián Ramírez Barrios expresó sentirse “contento por el coraje” exhibido para llevarse la victoria frente al elenco mercedeño.

El aporte del correntino fue clave para que el Fantasma pueda hacerse con un nuevo triunfo, el octavo en once fechas. Tras el juego, el ala pivote destacó: “Estoy contento por el esfuerzo, por el coraje con el que salió a jugar el último tramo el equipo, porque no nos dimos por vencidos, seguimos jugando y pudimos revertir la situación y así llevarnos el partido”.

A pesar de la victoria, Ramírez Barrios analizó los errores del equipo y concluyó en que “no podemos darnos el lujo de relajarnos cuando sacamos una diferencia, tenemos que estar más concentrados y tratar siempre de si sacamos una diferencia, jugar con ella y que se siga ampliando, que no baje”.

El correntino y el alero estadounidense, Anthony Smith, fueron los goleadores del equipo, con 12 puntos cada uno, además, Ramírez Barrios tomó 9 rebotes y fue importante en el juego defensivo para que Regatas reciba un solo punto en los últimos cuatro minutos de la noche.

Acerca del cierre, de esos minutos finales en los que su equipo consiguió un parcial de 14 a 1 para quedarse con la victoria, dijo que “la concentración fue la clave, estuvimos muy concentrados al final, nos comunicamos bien, defendimos a sus jugadores importantes”.

Fabián hizo referencia también a la filosofía que propone el entrenador Lucas Victoriano, con una rotación muy activa, con al menos 10 jugadores disponibles en cada noche y expresó que “es una filosofía nueva, de a poco le estamos agarrando la mano, de a poco nos estamos metiendo en lo que es esa filosofía de juego y entendiéndola”.

“Con ello es más fácil a la hora de entrar a la cancha para hacer nuestro trabajo, saber que tenemos que dar lo mejor en esos 4 o 5 minutos, porque después viene un compañero que está igual de preparado, así que jugando con 10 jugadores es muy difícil que un equipo te pueda ganar”, agregó el subcapitán Fantasma.

Finalmente, se refirió a la seguidilla de juegos de local que empezó con el partido frente Comunicaciones y que se extenderá durante cuatro juegos más, incluido el de mañana ante Obras. “Ahora vienen cuatro partidos, es una buena seguidilla si metemos estos cuatro juegos, nos vamos a poner muy bien de cara a lo que queda de la Liga”, subrayó.