River acordó condiciones para sumar a Matías Suárez

River Plate abrochó ayer la contratación del capitán de Belgrano de Córdoba, Matías Suárez, un pedido especial del director técnico Marcelo Gallardo, para compensar al equipo tras la partida de Gonzalo “Pity” Martínez.

El campeón de la última Copa Libertadores aceleró la búsqueda por un delantero a raíz del pedido expreso de “Muñeco”, quien se comunicó días atrás con el atacante del “Pirata” cordobés.

Suárez, de 30 años, concretará su llegada a River tras la compra de su pase a Belgrano, pactada en tres millones de dólares, según informaron a Télam autoridades del club de Núñez.

La venta de Martínez, el retiro del uruguayo Rodrigo Mora, la lesión de Ignacio Scocco y la participación del juvenil Julián Alvarez en el Sudamericano Sub 20 con el seleccionado argentino precipitaron las negociaciones por Suárez.

River sólo se reforzó con el defensor paraguayo Robert Rojas, quien ingresó en los planes del cuerpo técnico una vez comunicada la partida de Jonatan Maidana a Toluca de México.

La llegada de Suárez, sin embargo, no satisface las ambiciones del “Muñeco”, que ahora está a la búsqueda de otro colombiano, Jorge Carrascal (20 años), quien milita en Karpaty Lviv de Ucrania.

Carrascal es apodado el “Neymar colombiano” y disputó 18 partidos en lo que va de la temporada 2018-1019.

En tanto, Gallardo define la formación que mañana enfrentará a Unión de Santa Fe en el Monumental, en el postergado de la fecha 12 de la Superliga.

El “Muñeco” no realizaría modificaciones con respecto al equipo que perdió con Defensa y Justicia el sábado por 1 a 0 en Núñez en el postergado de la fecha ocho.

La lista de convocados incluyó por primera vez al “Sicario” Rojas, quien peleará el lugar que dejó Maidana con Lucas Martínez Quarta, de actuación regular ante Defensa.

La probable formación sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez e Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré.