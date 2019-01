Se suicidó el novio de la odontóloga desaparecida

Casimiro Abel Campos, la ex pareja de Gisella Solís Calle -buscada desde hace 6 días en La Plata-, tenía una doble vida. El dato fue confirmado por la fiscal que investiga la desaparición, Ana Medina, y ratificado por la familia de la odontóloga.

Los investigadores determinaron que el hombre -que se suicidó ayer a la madrugada cuando lo buscaba la Policía- estuvo en Lobería con su esposa y sus dos hijos mientras le decía a la Policía que no podía presentarse a aportar datos sobre el paradero de Gisella porque se había ido a la Costa.

La dentista sabía que Campos tenía una familia y lo había intimado en varias oportunidades a cortar la relación con su mujer. Se sospecha que ese tema pudo haber originado la fuerte discusión que mantuvo la pareja antes de la desaparición de Gisella.

Si bien Medina remarcó que “no había ninguna denuncia previa” por violencia de género contra Campos, con los indicios recabados se pudo establecer que la pareja “estaba en una situación de conflicto”.

Campos se había casado en septiembre de 2004 y repartía sus días entre Lobería y La Plata, donde mantenía las dos relaciones en paralelo.

La fiscal confirmó además que hallaron uno de los dos celulares que usaba la mujer y que están trabajando para reconstruir los últimos pasos que dio Campos. “Ella usaba dos celulares. Uno fue hallado en el domicilio, el otro aún no”, dijo la fiscal luego de analizar los resultados de una serie de pericias realizadas en la vivienda y en el vehículo de Gisella, que quedó secuestrado.

Los llamados realizados por la mujer antes de su desaparición son fundamentales para saber qué le pasó o a dónde pudo haber ido. Los investigadores se encontraron con una dificultad: no hay cámaras de seguridad cerca de su casa.

Campos se pegó un tiro el domingo por la tarde en la habitación 12 del Hotel Catedral de La Plata. Su muerte no fue inmediata. Tras el disparo, fue trasladado en estado crítico al Hospital San Martín, donde finalmente falleció esta madrugada.

Los investigadores buscaban a Campos porque sospechaban de su rol en la desaparición de Gisella. Su suicidio cuando la Policía lo acechaba no hace más que confirmar los indicios en su contra.