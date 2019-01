Martínez Llano: “Estamos renovando la mística de un peronismo adormecido”

De cara a las internas del Partido Justicialista, el espacio “Vamos Compañeros”, liderado por el ex legislador nacional Rodolfo Martínez Llano, refuerza su actividad militante en los barrios para recuperar la mística peronista. En breve, el candidato a presidente del partido comenzará una recorrida por el interior provincial.

Martínez Llano reiteró el llamado a la unidad del PJ y desafió a recuperar el Gobierno de la Provincia –después de más de 40 años–, bajo los preceptos heredados de Perón y Evita, basados en la justicia social. Lo hizo en el marco de un colmado acto realizado en el barrio Quintana.

Con la premisa de recuperar la mística del peronismo y dialogar con los vecinos, el ex legislador encabezará el próximo domingo un nuevo acto en el playón de las Mil Viviendas.

Además, confirmó que en días más se confirmarán los tres principales nombres de la oferta electoral, es decir, quiénes encabezarán la grilla de senadores, de diputados y la presidencia del partido.

Ante cientos de dirigentes peronistas y ciudadanos atraídos por la marcha peronista, que desde muy temprano se hizo sentir en la plazoleta ubicada en la intersección de Medrano y Cangallo, Martínez Llano anunció que el próximo domingo desde el playón de las Mil Viviendas se realizará el tercer acto en la ciudad de Corrientes. Luego, comenzará a recorrer el territorio provincial, llevando un mensaje de unión y esperanza.

“Desde ‘Vamos Compañeros’, con 30 años de historia, al servicio del peronismo y de la provincia, estamos convencidos de la necesidad de llevar este mensaje, para que la militancia y los que no son peronistas, pero que pueden votar en las elecciones internas, estén presentes”, dijo el dirigente.

“Estamos renovando la mística y la esperanza de un peronismo adormecido, que hoy tiene la responsabilidad de poder llevar adelante a esta provincia a los grandes destinos que solamente el peronismo les dio a los argentinos”, agregó.

“Los días más felices han sido, fueron y serán peronistas”, lanzó para ratificar: “Queremos tener en 2019, un gobierno nacional peronista, para que todos juntos, en Corrientes, en 2021, también tengamos un gobierno justicialista. Esto depende de nosotros. Del trabajo, del esfuerzo, de la organización y por eso es importante recrear la confianza, la esperanza. Siempre es posible cuando nos ponemos al servicio de una causa, con fuerza, con fe, con entusiasmo”.

Sobre la necesidad de fusión de voluntades para sacar adelante al PJ, sostuvo: “En Capital es necesario buscar la manera y la forma de integrar a todos los sectores y a todos los dirigentes en un esquema común. Sé que no es fácil, pero es posible. Entonces, debemos cuidar las formas. Buscar la manera inteligente de que todos se sientan convocados. Esta es una invitación al peronismo desde ‘Vamos Compañeros’, para que se sumen todos los sectores que quieran integrarse”, concluyó.-