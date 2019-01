Deducciones impositivas: la Came apoya el patrocinio para pymes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) avaló la iniciativa del Gobierno nacional para que las pymes puedan acceder a financiamiento productivo, a partir del aumento de las deducciones impositivas que se realizarán en planes de seguros de vida y de retiro. “Con las altas tasas de interés que complican el financiamiento, esta es una herramienta a la que las pymes pueden recurrir”, dijo el presidente de Came, Gerardo Díaz Beltrán.

Para la entidad, “la actual medida de la Superintendencia de Seguros de la Nación va a permitir aumentar la liquidez de los mercados de capitales”.

“Esta nueva disposición inyectará ese ahorro en la economía real”, agregó Díaz Beltrán.

Indicó que las “aseguradoras se comprometieron a subir del 3% al 5% las inversiones en instrumentos pyme, con un alcance de $11.000 millones”.

La Superintendencia estableció los montos de deducciones en $12.000 para el año 2019, $18.000 para 2020 y $24.000 para 2021.

Estos montos no se actualizaban desde hacía 27 años, según la Came.