San Roque: el Ejecutivo reiteró el pedido de extraordinaria y desde el Concejo insisten en que debe cambiar el temario

El intendente de San Roque, Raúl Hadad, presentó un nuevo pedido para convocar a una sesión extraordinaria a fin de tratar los siguientes temas: la renuncia de la concejal Mariana Florentín, la conformación de la comisión de poderes y la toma de juramento como edil de Marta Ortíz y los proyectos referidos al Presupuesto, la Tarifaria y la homologación de la emergencia hídrica. De esta forma, insistió con un requerimiento realizado días atrás y sobre lo cual el viceintendente y presidente del Concejo, José Altamirano, manifestó que no daría lugar.

“Se incluyen puntos que son de competencia exclusiva de este Concejo Deliberante, como los referidos a la composición del cuerpo. Esto no puede ser consentido por esta presidencia, por el riesgo de estar convalidando un indebido exceso que implica un avasallamiento de potestades propias de este órgano establecidas en la Carta Orgánica municipal”, argumentó en aquella oportunidad. “Envié la respuesta formal por escrito pero nunca recibía una contestación al respecto. Y hoy ingresó de nuevo el pedido”, afirmó Altamirano a El Litoral.

Tras lo cual aclaró que su postura no cambió. “Estaré enviando una nueva nota”, aseveró. En este contexto, consideró que “las razones dadas en los considerandos de la resolución citada -emitida por el Ejecutivo- para justificar una ilegalidad no son reales, ya que en su actual composición el cuerpo se encuentra en condiciones de sesionar dado que hay seis concejales en ejercicio”, alegó Altamirano. Por eso, en el escrito que remitirá al Ejecutivo, pedirá que “se rectifique la convocatoria suprimiendo los puntos A y B que no están relacionados con los motivos de urgencia invocados en los considerandos de dicho instrumento”. Caso contrario, advirtió que “me vería obligado a adoptar las medidas que en derecho corresponden por configurarse un conflicto de poderes que en tal caso deberá ser dirimido en la Justicia”.

Quórum

“Cuando comiencen las sesiones ordinarias se dará tratamiento a los distintos puntos. Nadie se va a oponer a la emergencia que él ya lo declaró por emergencia. Cuando se reanude la actividad legislativa, vamos a avalar”, afirmó Altamirano, quien consideró que “esto se trata lamentablemente de una cuestión política, porque ahora el Ejecutivo quiere imponer que tratemos la renuncia de una concejal y la asunción de su reemplazo, cuando los ediles del bloque oficialista no dieron quórum durante octubre, noviembre e inclusive en diciembre”.