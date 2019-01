Belgrano mantiene una deuda con Suárez y todavía no firmó

River Plate quedó a la espera del cierre de la contratación de Matías Suárez, que se dilató por diferencias entre el jugador y su club de procedencia, Belgrano de Córdoba, al tiempo que recuperó a su capitán, Leonardo Ponzio, para jugar el domingo próximo ante Patronato de Paraná por la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

La jornada en River comenzó con la expectativa por la situación del delantero cordobés, de 30 años, que el jueves se realizó la revisión médica pero finalmente no rubricó su contrato.

En principio se especuló con un inconveniente físico por una vieja lesión de rodilla pero luego se supo que la demora en la firma respondió a cuestiones económicas, a una deuda que Belgrano mantiene con el jugador y que River no está dispuesto a asumir.

Por esa razón, se conoció este viernes que Suárez regresará a Córdoba para resolver ese tema y recién la semana próxima estará en condiciones de firmar y sumarse a los entrenamientos del plantel que dirige Marcelo Gallardo.

“Belgrano le debe plata a Suárez y River no se iba a hacer cargo de la deuda, por eso no se firmó el contrato, nada tuvo que ver el tema de la rodilla, se resolverá en estos días, el pase no se va a caer”, le confió a Télam una alta fuente de Núñez.

River Plate había llegado a un acuerdo con Belgrano de Córdoba para la compra del ciento por ciento del pase Suárez, a cambio de 2,9 millones de dólares, pero en la operación no se contempló las obligaciones del “Pirata” con el jugador.

Por otra parte, Gallardo convocó por primera vez en el año a Ponzio, quien estuvo al margen de las recientes derrotas con Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe en partidos postergados del torneo local.

De todos modos, no está confirmado que el capitán juegue desde el inicio ante Patronato porque el “Muñeco” prepara un equipo alternativo con suplentes y juveniles para el compromiso del domingo a las 19.20 en el Monumental.