Parada Pucheta: restablecieron la luz con un equipo móvil y Valdés garantizó inversiones

Parada Pucheta fue una de las localidades más afectadas por el temporal registrado el último miércoles, especialmente sufriendo serios daños en el tendido eléctrico. Por ello, hasta ayer sus pobladores permanecieron sin luz. Además de la reanudación parcial del servicio, arribó a la localidad el gobernador Gustavo Valdés, quien garantizó que se continuará con la construcción de la nueva Estación Transformadora que mejorará el suministro de energía no sólo en esa comuna, sino también en otras aledañas.

Tal como informó El Litoral, si bien un generador móvil arribó anteayer a la zona, no entró en funcionamiento debido a que aún faltaba volver a instalar todo el cableado caído en gran parte del poblado. Sobre esto, el intendente Alejandro Osuna había manifestado que el personal municipal retiró los árboles y postes tumbados en la vía pública, como también acondicionó todo para que el personal de la Dpec colocara nuevos postes e hiciera las conexiones correspondientes.

Precisamente, ese trabajo lo realizó ayer el personal de dicho organismo provincial, tras lo cual puso en funcionamiento el generador móvil.

“En este momento, un 75% de la población ya tiene luz. Los que faltan es porque no se logró terminar de reparar los daños del tendido, pero mañana se normalizará”, aseveró el Jefe comunal en diálogo con El Litoral. En tanto aclaró que “este servicio es paliativo hasta que puedan restablecer la conexión que viene hasta nuestra localidad a la vera de la ruta. Un trabajo que demandará al menos un par de jornadas, porque hay postes caídos en zona de esteros y no es sencillo ingresar a esas zonas”.

Reanudar

En paralelo a las tareas que se realizaban para reparar los daños en el tendido eléctrico, Valdés llegó ayer a las 16 a Parada Pucheta. Allí, junto con el titular de la Dpec, Alfredo Aún, y Osuna, recorrieron la localidad. Luego fueron hasta la zona donde se está construyendo una nueva Estación Transformadora (ET).

“Restarían unos tres meses de trabajo y por supuesto una millonaria inversión, pero el Gobernador nos dijo que se concluirá esa obra que es muy importante porque no sólo nos brindará energía a nosotros, sino también a Bonpland e inclusive -cuando esté funcionando a pleno- de ser necesario podría abastecer a Libres también”, comentó el intendente de Parada Pucheta.

Aserraderos

En este contexto, Osuna destacó que “contar con más energía permitirá que más empresas se radiquen acá. Hay varias interesadas pero como no está garantizado ese servicio, no vienen”. Sobre esto, puntualizó que en la actualidad unas 60 personas trabajan en los dos aserraderos situados en la localidad. Pero “ambos abastecen sus instalaciones con generadores que funcionan con combustible”.