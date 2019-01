Boca Unidos por el pasaje a la fase final de la Copa Argentina 2019

Boca Unidos buscará esta tarde en el estadio del complejo Leoncio Benítez asegurarse la clasificación a los 32avos. de final de la Copa Argentina 2019, cuando reciba la visita de Crucero del Norte de Misiones.

El partido de vuelta, por la segunda ronda preliminar regional del certamen, se jugará desde las 18 en cancha del Aurirrojo, y tendrá el arbitraje de Adrián Franklin.

El equipo correntino llega al duelo decisivo para cumplir uno de los objetivos trazado por la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores este año, con la ventaja de haber triunfado 2 a 1 en el partido de ida disputado el miércoles pasado en el estadio Andrés Guacurarí, de Santa Inés.

Los dos goles marcados en dicha ocasión por Martín Fabro -el segundo de extraordinaria factura- le permiten a Boca Unidos contar con una importante ventaja, aunque no decisiva, para el encuentro desquite de esta tarde.

Aprovechando la apertura del marcador conseguida por Iván Molinas, al inicio del juego del miércoles, el Colectivero se cerró bien atrás y contraatacó con velocidad, provocando más de un dolor de cabeza a la línea de tres correntina. Hasta que en el complemento llegaron los dos goles de Fabro, y la expulsión de Juan Portillo, facilitándose el trámite del Aurirrojo.

De acuerdo al trabajo táctico realizado ayer a la mañana en su estadio, el técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, hará una modificación obligada en el equipo. Saldrá Rolando Ricardone, quien recibió varios puntos de sutura en el juego de ida a raíz de un choque con Molinas, ingresando en su reemplazo Ariel Morales, tal como ocurrió en toda la primera fase del Torneo Federal A.

Quien nuevamente no podrá estar disponible es el delantero Antonio Medina que aún no fue habilitado, a raíz de la inhibición que pesa sobre Aldosivi de Mar del Plata, club del que procede.

Los convocados para el juego de esta tarde son los siguientes; Alejandro Medina, Morales, Oscar Carniello, Leonardo Baroni, Fabio Godoy, Martín Ojeda, Gustavo Mbombaj, Martin Fabro, Gerardo Maciel, Gonzalo Ríos, Cristian Núñez (hasta ahí el equipo titular), Lucas Cabrera, Fernando Allocco, Alejandro Leani, Leonel Niz, Julio Cáceres y Lautaro Larrasábal.

Por el lado de Crucero del Norte, su técnico, Sandro Bárbaro, dispondrá también un solo cambio obligado. Ingresará Nicolás Portillo por Juan Portillo, mientras que el resto del equipo será el mismo que viene de caer en Misiones.



Larga ausencia

La última vez que Boca Unidos participó de la Copa Argentina fue en el año 2015, donde fue eliminado en el desempate desde los doce pasos (5-3) por Ferro Carril Oeste en cancha de Arsenal, luego de igualar los 90 minutos 1 a 1.

Las últimas temporadas fueron de frustraciones, ya que la mala campaña del equipo en la Primera B Nacional le impidió ubicarse en puestos de clasificación para jugar el torneo en los años 2016, 2017 y 2018.

Clásico chaqueño

Esta tarde desde las 19.15 en cancha del estadio Juan Alberto García, For Ever recibirá a Sarmiento, en otra edición del clásico chaqueño.

El partido será revancha del que jugaron días atrás en cancha del estadio Centenario, con triunfo del Decano por 2 a 1.

También hoy jugarán otros rivales de Boca Unidos en la segunda fase del torneo Federal A que se iniciará el 3 de febrero.

San Jorge de Tucumán visitará en Sunchales a Unión desde las 20 (2-2 en la ida); Estudiantes recibirá a las 21 en Río Cuarto a Belgrano de San Francisco (0-1); Huracán Las Heras jugará desde las 18 ante Maipú (1-2), ambos de Mendoza; y Desamparados de San Juan será local a las 21 de Estudiantes de San Luis (0-1).