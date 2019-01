Falleció Horacio Colombo, ex legislador y funcionario

Horacio Colombo, ex diputado provincial, senador provincial, convencional constituyente para la reforma de la Constitución de Corrientes y funcionario provinciales a fines de los 90, falleció ayer a los 64 años.

Oriundo de Goya, Colombo fue militante Partido Autonomista y fundador del Partido Nuevo (Panu). “Incursionó desde su juventud en la política, actividad de la que ya se había retirado hace varios años y a través de la cual detentó varios cargos ejecutivos y legislativos, siempre a nivel provincial. En la actualidad trabajaba en su profesión de abogado, título que recibió tras cursar sus estudios en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne)”, recordaron ayer sus amigos en la despedida. Uno de los que expresaron sus condolencias y recordó a Colombo fue el ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris, quien destacó la figura del ex legislador y funcionario.