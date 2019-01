Atacó a su ex pareja y lo expulsaron del pueblo

Un hombre que atacó a su ex pareja debió mudarse de su pueblo, ya que la Justicia determinó que no podrá acercarse a menos de 90 kilómetros de la mujer y sus hijos.

El hecho ocurrió hace dos meses en Chos Malal, Neuquén. El hombre se había metido en la casa de su ex para agredirla.

En ese contexto también atacó a dos policías, en medio de gritos e insultos para la mujer.

En consecuencia, también lo habían acusado por los delitos de violación de domicilio, amenazas, resistencia a la autoridad y daño.

Hace pocas horas se conoció la decisión de la fiscalía. Se acordó entre las partes una probation y una condena a 7 meses de prisión condicional.

Lo más notable de la decisión judicial es que el agresor deberá irse a vivir a otro pueblo, ya que durante dos años deberá cumplir la orden de restricción.

"Ella quedó conforme porque por dos años él no puede acercarse ni comunicarse con ella por ningún medio. Esperamos que con esto se frene. Está conforme por la rapidez y contención que le dieron en la fiscalía", contó Cristina, una amiga de la víctima, a la prensa de Neuquén.

Tras confirmarse la orden de la Justicia, el violento debió trasladarse a Rincón de los Sauces.