Valdés vuelve para recibir a funcionarios nacionales y bajar línea a su gabinete

El gobernador Gustavo Valdés volverá a Corrientes una vez concluida la feria administrativa provincial, es decir, el viernes 11. El mandatario retomaría sus actividades oficiales para la segunda quincena de enero y recibiría al secretario de Turismo de Nación, Gustavo Santos.

El mandatario se reunirá con los funcionarios nacionales que vendrán a Corrientes para promocionar y participar de la Fiesta Nacional del Chamamé y los carnavales.

En tanto, el vicegobernador Gustavo Canteros está a cargo de la Provincia y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, lo secunda.

La mayoría de los ministros también se tomaron vacaciones, aunque no todos: Juan José López Desimoni, de Seguridad; Gabriel Romero, de Cultura y Cristian Piris, de Turismo se mantienen en sus puestos, ya que supervisan la temporada estival.

Antes de salir de vacaciones, el mandatario anticipó que el primer encuentro de 2019 con todos sus ministros “será en los primeros días de febrero”.

“Vamos levantando metas y cada vez exigiendo más. Eso tiene que ver con la impronta de la gestión. Si no se cumplen las metas (en referencia a los ministros), deben ser reemplazados para cumplir con las exigencias”, explicó.

Entre las cosas que Valdés anticipó que tenía pendientes enumeró: “Quedan pendientes dos puentes más para resolver el problema hídrico. Vamos a recuperar 150 mil hectáreas productivas en el norte de la provincia”.

El Gobierno, además, gestiona para que el Estado chino invierta en la provincia. “A la producción de Corrientes le falta que se lleven nuestro vientre. Somos productores de la vaca vieja. Somos grandes productores de terneros, después no se llevan a la vaca y pierde valor. Los chinos llevan el subproducto de la carne y le agregan valor y eso nos cierra la producción”, explicó.

“Necesitamos poner una pastera para producir papel crepé, una inversión de 1.200 millones de dólares”, había dicho.

Otra de las cuestiones que Valdés había considerado clave fue la repavimentación de la Ruta 126. “Siento que tengo muchas obras que concretar todavía, por ejemplo, sacar la Ruta 126 que une Esquina con Sauce, que estamos cerca de firmar, es un anhelo hacerla. Vale 100 millones de dólares y los correntinos de una vez por todas tenemos que tenerla y es una materia pendiente”.

En ese marco, se supo, días atrás que el Gobierno gestiona un crédito con el Banco de Desarrollo de América, por 26 millones de dólares para esa obra.

El 30 de noviembre, el Gobernador firmó el Decreto Nº 3.036, por el cual aprobó el “Proyecto de Convenio Subsidiario de Préstamo” a suscribirse entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Provincia de Corrientes.

Para financiar la repavimentación y reconstrucción de la Ruta Provincial 126 tramo Sauce Curuzú Cuatiá, por la suma de hasta 26 millones de dólares, con un período de gracia para el pago de capital de cuatro años y el saldo amortizable en 22 períodos semestrales

En relación con los intereses compensatorios se aplica la tasa Libor anual más su margen de 1,80%. Dicha solicitud de endeudamiento queda comprendida en los alcances del artículo 19 de la Ley Nº 6.432 de Presupuesto provincial 2018 y que, en cumplimiento del artículo 19 de la Constitución Provincial, se informa que los servicios de la deuda pública no comprometen más del 25% de la renta anual.