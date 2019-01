“Hace rato tenía ganas de volver a Boca Unidos”, señaló “Tony” Medina

El primer entrenamiento del 2019 que realizó Boca Unidos mostró el regreso de un conocido: Antonio Medina. El delantero chaqueño es hasta el momento la única incorporación que realizó la entidad boquense para el segundo tramo del torneo Federal A de fútbol y el inicio de la Copa Argentina.

“Vuelvo a un club que quiero mucho. Me siento muy bien. Estoy contento de comenzar los entrenamientos”, señaló “Tony” que concretó la vuelta después de jugar en primera división para Rosario Central, Gimnasia (La Plata) y Aldosivi de Mar del Plata.

Luego de la práctica matutina de ayer en el predio Leoncio Benítez, Medina contó cómo se dieron los pasos para vestir nuevamente la camiseta de Boca Unidos como ya lo hizo desde el 2007 al 2010. “Quedé con el pase en mi poder y decidí volver a Corrientes. Hablé con los dirigentes y el entrenador para definir mi vuelta”. También relató “me llamaron varios equipos cuando se enteraron que quedaba libre, que logré rescindir mi contrato, pero mi cabeza siempre estuvo en volver a Boca Unidos”.

En la charla con los periodistas, que estuvieron en el complejo ubicado en el barrio 17 de Agosto de la capital correntina, Medina manifestó: “Me decidí por Boca Unidos porque hace rato que tenía ganas de volver. Lamentablemente no se pudo lograr antes. Llegó una nueva oportunidad y esta vez se dieron las cosas”.

El último semestre en Aldosivi no fue el mejor para el jugador de 34 años. Una lesión lo marginó de las convocatorias y apenas disputó un partido. “Me tengo que poner bien físicamente, por lo tanto espero aprovechar la pretemporada para poder llegar de la mejor manera a los compromisos oficiales”, reconoció.

Desde que dejó Boca Unidos fue rotando su posición dentro de la cancha. “Jugué en varios puestos. Me hicieron jugar de extremo por derecha, después también un poco al medio. Ahora va a depender del esquema que ponga el técnico y dónde me quiera utilizar”.

En el entrenamiento de la víspera, Medina se encontró con compañeros de su anterior paso por Boca Unidos. “Volver después de ocho años y medio a un club donde la pasé muy bien y encontrarme con jugadores como Cristian (Nuñez), Rolando (Ricardone), o “Leo” (Baroni), o al mismo utilero, es decir, mucha gente conocida, también me pone muy feliz y por eso quería volver”.

Después hizo una referencia al Federal A, competencia que solamente la siguió por sus propios compañeros o a través de la televisación. “Estos torneos son muy difíciles, duros, con canchas complicadas. Tenemos que aprovechar el potencial que tenemos. El equipo está muy bien, lo demostró en la primera fase. Hay que tratar de seguir así y de visitante poder conseguir buenos resultados”.

Por último dejó en claro el objetivo trazado en Boca Unidos. “Queremos ascender, pero la Copa Argentina también es una prioridad. Sabemos que será muy difícil, pero nuestra mentalidad tiene que estar en el primer partido que nos toque enfrentar”.

Los primeros cotejos oficiales del equipo correntino en el 2019 serán por la fase preliminar de la Copa Argentina.

El miércoles 23, como visitante, y el domingo 27, de local, jugará con el vencedor de la eliminatoria que sostendrán San Martín de Formosa y Crucero del Norte.