De Vido y Andrea del Boca, cerca del juicio oral por defraudación al Estado

El fiscal federal Gerardo Pollicita fue notificado para que dictamine si el detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la actriz Andrea del Boca deben ser sometidos a juicio oral y público por presunta defraudación al Estado, por un subsidio de más de 36 millones de pesos para la producción de una telenovela que nunca se concretó.

En la causa se investigan presuntos ilícitos, que se habrían cometido con la intervención de ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y del Incaa.

De acuerdo a los procesamientos, se firmaron convenios que posibilitaron el otorgamiento discrecional de $36 millones a la productora privada “a+A Group SRL” para la telenovela Mamá Corazón, que no se habría concretado.