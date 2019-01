Otra vez perdieron la silla de ruedas de Gustavo Fernández

Gustavo Fernández, el deportista argentino ubicado en la tercera posición del ranking de tenis adaptado, padeció ayer, por segunda vez, el extravío de su silla de ruedas cuando arribó a Australia para disputar su primer torneo del año.

“Queridos Latam y Qantas, no quiero molestar, pero esta parece la única forma de llamar su atención”, advirtió el jugador, de 24 años, en la red social Twitter, ante el comienzo del Australian Open 2019, en Melbourne.

“Mañana compito y nuevamente me perdieron la silla de ruedas. Favor, alguien del staff, contactarme lo antes posible, así lo solucionamos cuanto antes. Intenté llamar todo el día”, se quejó el tenista oriundo de Río Tercero, Córdoba.

El ex abanderado de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, deberá disputar mañana el torneo australiano y sufrió el mismo inconveniente que padeció el año pasado, en esta misma época, con otra aerolínea, Air New Zealand.

También, hace cinco años atrás el tenista transitó otro suceso desfavorable, cuando en un vuelo de Buenos Aires a Madrid, la empresa española Air Europa le entregó la silla de ruedas rota, ante el apremio del inicio de un torneo en tierras ibéricas.