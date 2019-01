Rossi llama a un gran bloque opositor para derrocar a Macri

El presidente de la bancada del Frente para la Victoria (FVP) en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, envió un mensaje político para constituir el “más amplio frente opositor” de cara a la elecciones presidenciales de octubre.

Y conjeturó que, de configurarse un solo bloque electoral que confronte con Cambiemos, estaría en condiciones de ganar los comicios sin tener que revalidarse en balotaje.

“Creo que con la unidad de la oposición podemos ganar en primera vuelta”, dijo el legislador de Santa Fe y ex ministro de Defensa del gobierno anterior.

Rossi, uno de los referentes de Unidad Ciudadana que cosechan mayor confianza en la ex presidente Cristina Kirchner, precisó que en el futuro frente electoral deben estar las diversas fuerzas de la oposición, y que existe la posibilidad de ponerse de acuerdo con cada agrupación política.

“Las diferencias se podrán dirimir y resolver en el marco de unas primarias”, estimó el diputado nacional. “El único límite es Mauricio Macri”, insistió.

En su opinión, una eventual candidatura suya dependerá de que la senadora nacional y ex mandataria resuelva postularse o no para los comicios presidenciales. De lo contrario, sus aspiraciones “perderán razón de ser”.

Además, destacó: “Independientemente de si es o no candidata, jugará un rol protagónico en el armado del grupo opositor”. “No hay otra dirigente como ella en la oposición, su figura es insustituible”, aseguró.