Dejar de alquilar o de vivir con los padres, el paso de los que se mudan a la casa propia

Visiblemente contentos por poder acceder a una vivienda propia, los adjudicatarios de las 350 casas de Santa Catalina aprovecharon ayer para sentarse en las veredas y, en algunos casos, preparar la mudanza. El Litoral dialogó con varios de ellos, que contaron las dificultades que pasaban en sus hogares anteriores.

“Mi hija salió sorteada”, contó Paula Torres, sentada en una silleta al frente de la vivienda. “Ella tiene 31 años y estaba viviendo conmigo y su hija en Laguna Seca”. Además, aseguró que “en estos días ya vamos a hacer la mudanza”. Otra mujer sentada a su lado comentó respecto a la distancia entre el barrio y el centro: “Por una casa somos capaces de ir caminando”.

Por su parte, Ramón Segovia dijo: “salimos sorteados y me voy a mudar con mi esposa y mi hija”. Además, el hombre subrayó que “estoy inscripto hace 27 años y ahora por fin tuve suerte”. Así, casi tres décadas después de su primera postulación, pudo acceder a una vivienda propia tras años de vivir con su hija y su hermana.

Claudia Molina contó a este matutino su doble emoción. “El 26 de noviembre nació mi hija y el 28 fue el sorteo, no lo podía creer”, expresó la mujer que vivirá ahora en una de las 350 viviendas junto a otras tres personas. Además, relató que “yo vivía en una casa con otras tres familias, éramos en total cerca de 15 personas”, haciendo referencia a las complicaciones propias del hacinamiento.

Más allá de eso, bromeó: “Mi hija no vino con un pan bajo el brazo, sino con toda la panadería completa”, expresó entre risas.

Además de los que logran dejar la casa de sus padres, están los que no deberán pagar más alquiler. “Mi hija y mi yerno sacaron la casa”, comentó José Alarcón sentado en la vereda. El hombre relató que “ellos vivían en el barrio San Martín y pagaban más de $8 mil de alquiler”. Con el ingreso de un empleado de comercio, la situación se volvió complicada y a partir de ahora no deberán abonar más esa suma. “Hace diez años que se cambian de un alquiler a otro y cuando salieron sorteados fue una emoción muy grande”, expresó.

Por su parte, a metros del lugar donde se realizó el acto, Darío aguardaba junto a su familia el momento de la entrega formal de la llave. “Vivía en la casa de mis padres con mi hermana y varias personas más”. Además, agregó que “siento felicidad y tranquilidad, fueron 15 años de espera pero en los próximos días ya nos vamos a mudar”.

La mayoría expresó que concretarían la mudanza en el transcurso de esta semana, lo más pronto posible. Algunos se encontraban ya haciendo algunos trabajos, como por ejemplo colocando un foco en la parte delantera de la vivienda para poder iluminar la vereda.

A varias cuadras de donde se realizó la entrega de carpetas por parte de los funcionarios, aguardaba una camioneta con varios muebles cargados en la parte trasera. “A mi amigo le salió la vivienda y quiso traer ya algunas cosas, yo le estoy haciendo el flete”, contó un hombre a este matutino cuando ya se terminaba el acto.