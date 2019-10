Denuncian a policías de la Comisaría 4ª por apremios, arbitrariedad y abuso

Policías de la Comisaría Cuarta de la capital correntina fueron denunciados por una golpiza y maltrato a un joven de 19 años.

En la mañana de ayer se radicó la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción Nº 3 a cargo de la doctora Mónica Espíndola, formándose causa Nº 213.166 , caratulada “Córdoba, Elías Alexander S/Dcia-Capital, aguardando la continuidad de las actuaciones pertinentes.

A través de un comunicado de prensa enviado a la redacción informaron que el episodio se produjo en la noche del viernes 28 de septiembre, cuando Elías Alexander Córdoba, de 19 años de edad, concurrió junto a un grupo de amigos a una peña en el Club de Regatas. Durante la madrugada se produjeron incidentes y Elías fue violentamente golpeado, atacado a patadas y expulsado a la calle por personal policial de la Comisaría Cuarta. Como sus acompañantes estaban adentro, el joven intentó regresar para buscarlos y fue entonces que cuatro policías de esa jurisdicción, a los que puede identificar, le impiden el reingreso, lo vuelven a golpear, lo reducen, lo esposan, lo suben a la camioneta ( todo el tiempo con golpes de puño y patadas) y así lo ingresan a una celda de la Comisaría Cuarta, alrededor de las 5 de la mañana del día sábado 29.

Durante el tiempo que duró su detención no le permitieron llamar a su familia, ni a un abogado, ni lo llevaron a revisar las lesiones que visiblemente presentaba. En horas de la siesta, y a través de terceros, la familia toma conocimiento de la golpiza y la detención de Córdoba y se hace presente la madre en la comisaría.

Si bien le informan que está detenido allí, no le permitieron verlo. Pasaron varias horas más, y ante la insistencia de familiares, después de las 18 horas recién lo pudieron ver, y preocupados por los golpes que presenta, piden la presencia de una ambulancia, que lo traslada al Hospital Escuela. Ante la gravedad de las lesiones, se le hicieron estudios de tomografía, ecografía y se le suministró la medicación pertinente para calmar los fuertes dolores, recomendándose atención oftalmológica, por los golpes en el ojo. Allí concurre el personal policial para darle la libertad.

Ahora la causa está en manos de la fiscal de Instrucción Nº 3 a cargo de la doctora Mónica Espíndola. Se aguarda que los cuatro efectivos involucrados sean citados a declarar.

La familia pide justicia para que estas prácticas violentas, abusivas y fuera de todo marco legal no se repitan con otros jóvenes que salen a divertirse.