La Universidad Siglo 21 inauguró un centro regional que ofrece más de 40 carreras

En la tarde de ayer, la Universidad Siglo 21 que hace varios años tiene sedes en Corrientes, inauguró un centro regional por calle Pellegrini donde funcionarán más de 40 carreras de grado, pregrado y posgrado. En diálogo con El Litoral, los coordinadores y autoridades de la institución en esta provincia y en Córdoba hablaron del crecimiento de los últimos años y el avance que esperan seguir teniendo.

“Estamos muy contentos de lograr la inauguración de un nuevo centro. En Corrientes existían dos sedes en el casco céntrico y creíamos que este era el momento para tener algo más completo que integre a las dos sedes, y logramos tener este centro más moderno y que se adapta a las necesidades actuales”, dijo a este medio gráfico el doctor Sergio Stegelmann, coordinador de la universidad en la ciudad de Corrientes.

Stegelmann comentó que “en esta sede hay más de 40 carreras de grado y pregrado, también dos de posgrado”. “Estas carreras en general están replicadas en otras universidades, lo novedoso es la modalidad de estudio, que está dirigida a los alumnos que tienen otras actividades durante el día”, explicó.

Por su parte, Néstor Vázquez, vicerrector de investigación y posgrado, remarcó: “La misión que tiene la universidad tiene que ver con la democratización, con el acceso a la educación, ya que si tu horario no te permite cursar o si no vivís cerca de la universidad, no podés cursar.

Esta universidad nace bajo la premisa de que la tecnología pueda mediar para estudiar en distintos horarios”.

“La universidad comenzó con esta modalidad fuertemente en el año 2007, con 3 mil alumnos; ahora tiene 65 mil estudiantes en 350 centros en todo el país. No hay ninguna ciudad de Argentina que tenga más de 50 mil habitantes que no tenga la Siglo 21, y estamos yendo a ciudades más pequeñas, tenemos un alumno en la Antártida”, contó la autoridad académica a El Litoral.

En este contexto, Vázquez explicó que para la reinauguración de esta sede de la universidad se tuvo en cuenta la estrategia de tener un centro regional que represente a la Siglo 21. “Este centro en Corrientes es un centro regional, es un orgullo y un desafío”, agregó Vázquez.

Respecto a la calidad de conocimientos que se brinda en la institución, sostuvo que “al ser online existe la posibilidad de que los mejores docentes puedan educar a los alumnos que se inscriban en sus cátedras, los materiales son dados por los docentes y el examen online es con un sistema de inteligencia que no permite que haya otro similar”.

Vázquez recordó que hay dos posgrados en línea, uno de Marketing y otro de Maestría en Administración de Empresas. Hay otras modalidades para cursar que requieren viajar una vez al mes a Córdoba para rendir.

Esta universidad en Corrientes cuenta con entre 450 y 500 estudiantes, el nuevo centro tiene seis aulas y una serie de servicios, espacios propios y adaptados a la modernidad del cursado.

En la inauguración del centro regional, que se hizo ayer pasadas las 19.30, estuvieron autoridades académicas y funcionarios como el viceintendente Emilio Lanari. Los interesados pueden inscribirse a partir de hoy en Pellegrini 1267.