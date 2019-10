El Rosgan de octubre, con una plaza marcada por el contexto preelectoral

En el marco de su aniversario número 11, el pasado miércoles el Rosgan realizó un nuevo remate televisado, donde los once consignatarios que integran este mercado junto a la Bolsa de Comercio de Rosario, pusieron a la venta más de 11.200 cabezas. Los valores estuvieron más calmos que en remates anteriores, y el análisis que realizan desde el Rosgan señala que la subasta estuvo marcada por el contexto electoral.

El remate de estas más de 11 mil cabezas se realizó el miércoles desde el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario, con transmisión por Canal Rural. En palabras del director Ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, “este remate estuvo cruzado por el momento electoral actual ya que pensar que las decisiones de venta y compra de hacienda son asépticas al clima económico y político es no comprender la real dimensión en los actores”.

Por un lado, el ejecutivo del mercado consideró que “la decisión de venta de hacienda tiene componentes propios; quien tiene que desprenderse de su capital, que son sus animales, piensa qué es lo que puede pasar después del resultado electoral del 27 de octubre. A eso le agrega que la totalidad de la cobranza, aun vendiendo a plazos cortos, es posterior a esa fecha y la recibirá en pesos, por supuesto que también en este período de vacunación las cargas se verán retrasadas y correrán aún más los plazos pudiendo llegar a cobrar algunas cuotas con un nuevo gobierno. Por lo cual, todas estas variables jugaron fuerte en la decisión del vendedor”.

Por el lado de la demanda, Milano señaló que “se sigue notando firme el ternero porque el que vendió gordo quiere reponer y acompaña sostenidamente la compra, pero cuando salen los lotes mixtos de terneros y terneras su principal comprador, el feedlotero, antes de pagar mira el Mercado de Liniers y su estancamiento en precios actúa como una limitante del precio a pagar. Las terneras, desde hace unos cuantos meses, también siguen la tendencia de los lotes mixtos y se adquieren con cautela”; al mismo tiempo destacó el comportamiento de las vacas de invernada, que “son un mundo aparte; la demanda China sigue jugando fuerte en el interés de los frigoríficos principales competidores en los últimos tiempos del invernador tradicional que no puede seguir los precios planteados”.

Por último, el director Ejecutivo de Rosgan explicó que “los vientres salieron con celeridad muy lejos de la habitual demanda limitada de todos los remates, se nota que hay compradores que decidieron invertir en la máquina de hacer terneros y se los mostró activos”.