Docentes requieren avance del diseño del nomenclador

El Frente Gremial Docente buscará avanzar en las negociaciones con el Gobierno Provincial de cara al ciclo lectivo del año entrante luego de las elecciones. Además, manifestaron su preocupación y la necesidad de contar con el nomenclador.

“No tuvimos ninguna novedad sobre la mesa laboral, necesitamos una convocatoria abierta, y que avancemos en serio”, dijo a El Litoral el secretario general de Sadop, Daniel Ayala, sobre el espacio de diálogo que se abrió en el Ministerio de Educación. En este marco, se discute el nomenclador docente.

“El nomenclador es un tema que nos preocupa a los docentes”, expresó el dirigente gremial. Esto se debe a que, según indicó el representante sindical, hubo pocas instancias de conversaciones a lo largo del año.

Se espera que la herramienta otorgue mayor seguridad jurídica al sector de los trabajadores, ya que allí se plasmarán aspectos técnicos vinculados a su actividad y salarios como ser, por ejemplo, el valor índice, el cual actualmente no está fijo, como así, definir las incompatibilidades, el valor punto de acuerdo con el escalafón, entre otros ítems.

Según indicó Ayala, las reuniones no se desarrollaron con la frecuencia esperada, por lo cual no avanzaron las conversaciones técnicas. Un primer objetivo que se habían trazado los representantes gremiales respecto del nomenclador es poder contar con el borrador finalizado y consensuado a fin de año.

Por otra parte, el secretario general de Sadop adelantó que solicitarán, a través del Frente Gremial un encuentro con representantes del Gobierno provincial a los fines de iniciar las conversaciones salariales de cara a 2020, en noviembre próximo, ya que habitualmente la convocatoria es a partir de febrero. De esta manera, con los anteriores anuncios, se dio por cerrada la discusión 2019.

Aunque, vale aclarar, que los sindicalistas solicitaron en reiteradas ocasiones audiencias tanto con el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini; como así con el gobernador Gustavo Valdés, a los fines de conversar sobre una mejora salarial en 2019.

“Pedíamos cumplir con la cláusula acordada en marzo pasado cuando preveíamos que iba a haber una inflación superior. Dijimos que nos íbamos a sentar a dialogar en julio pero no hubo convocatoria”, expresó el gremialista, quien, además, se mostró preocupado ante la posibilidad de cerrar un aumento sin diálogo.