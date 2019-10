Axel Kicillof: “Nos provocan para que estemos a la defensiva y perdamos el tiempo”

El candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, se refirió a las palabras del jefe de Estado que durante el debate dijo que el ex ministro de Economía iba a instalar en la provincia de Buenos Aires una narco-capacitación, en referencia a sus dichos por la gente que “se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”.

“Me imagino que Kicillof va a hacer una narco-capacitación en las escuelas”, lanzó el Presidente sin medias tintas.

Ante esto, Kicillof replicó: “No vamos a recurrir a una campaña sucia, pero el problema es que van a seguir las provocaciones. Provocan para que estemos todo el día a la defensiva, para que perdamos el tiempo, para que cada uno con el que hablamos se distraiga y nos venga con esas cosas”.

Y agregó: “Quedan dos semanas, se nos juega el futuro, no podemos dejar ni un minuto que nos saquen la concentración, que nos distraigan y menos todavía que nos pongan del lado de la violencia, la descalificación y la agresión. No vamos a contestar provocaciones. Vamos a dar propuestas, a sumar a todos a este frente que no viene contra alguien”.