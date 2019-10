Saiz: “Uno siempre se imagina ganando”

Para una de las figuras del triunfo de Regatas Corrientes sobre San Martín, el “Flaco” Javier Saiz “fue clave jugar mejor el último cuarto”. Esto les permitió llevarse la victoria del Fortín Rojinegro, por 91 a 79, y de yapa la clasificación a la siguiente instancia del Súper 20, luego de concretar su quinta victoria en igual cantidad de presentaciones en el Grupo A.

Con respecto a la clasificación, Saiz relató que “nos venimos construyendo partido a partido, y gracias al trabajo que venimos haciendo nos da la posibilidad de estar ya clasificados con partidos por jugar todavía”.

En cuanto al triunfo clásico del domingo, expresó que “ellos tienen un planteo que se sale de lo que estamos acostumbrados a enfrentar en la Liga, también se prepararon bien, y en el primer tiempo lo sufrimos un poco, pero pudimos corregir en el segundo tiempo para llevarnos el partido”.

El ala pivote cordobés de 25 años destacó el rendimiento del Fantasma en el último cuarto y la importancia de haber sido más efectivos en ese período. “Fue clave jugar mejor el último cuarto, ahí le terminamos de sacar la diferencia para llevarnos el partido, pero lo construimos durante los 40 minutos, con la rotación con la que ya venimos acostumbrados”, remarcó.

“El primer tiempo no, pero en el segundo pudimos controlar mejor el pick and roll, y después en ofensiva nosotros tenemos un juego bastante balanceado y equilibrado, y ese viene siendo nuestro plus hasta ahora, y vamos a tratar de seguir explotándolo”, agregó.

También remarcó la importancia de la rotación, factor clave en la filosofía de juego del entrenador Lucas Victoriano, y acerca de esto destacó que “la idea es llegar al último minuto en mejores condiciones que el rival para tratar de llevarnos el juego”.

Saiz está protagonizando un buen torneo Súper 20 y el domingo aportó 20 puntos (10 de 11 en tiros de campo); además de 5 rebotes, 1 tapa y 1 asistencia.

El goleador regatense resaltó el trabajo de todo el equipo: “Fabi (Ramírez Barrios) jugó un partido tremendo, también Lea (Vildoza), Adonys (Henríquez), (Juan Pablo) Arengo, Paolo (Quinteros), y si te ponés a ver, todos terminamos aportando, y eso es lo lindo que está haciendo este equipo”.

Para finalizar, dejó en claro que “uno siempre se imagina ganando, trabajamos muy bien en la pretemporada, el equipo está muy lindo, tiene muy buena química, así que no sé si estoy sorprendido, uno se prepara para esto, y que se dé mejor todavía”, celebró.