No reincorporarán a la hija de Ricardo Jaime

La Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) ratificó que no procederá a la reincorporación de Julieta Jaime, la hija del condenado y detenido ex secretario de Transporte del gobierno kirchnerista, Ricardo Jaime, a las tareas que desempeñaba en ese organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, por estar procesada, según lo resuelto por el juez federal Nº 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja.

En un comunicado, Anac señala que “Julieta Jaime está procesada desde el día 12 de mayo de 2016 en la causa Nº 12.446/2008 ‘Jaime, Ricardo Raúl y otros s/Enriquecimiento ilícito’, por encontrarla partícipe primaria, penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito de su padre, quien ejercía funciones públicas”.

Agrega que “en virtud de ello y en el marco de las facultades propias de este organismo es que se ordenó la investigación sumaria, la que concluyó con la resolución Anac Nº 686/16 por la que se dispuso la suspensión preventiva de la agente hasta tanto se resuelva la causa judicial”.

Aclara que “actualmente la causa se tramita ante el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 6, habiéndose comenzado el debate oral el día 11 de marzo de 2019, por lo que todavía no se ha dictado sentencia definitiva”.